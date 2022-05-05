"Роздратування з минулого зникли": деталі розмови Зеленського та Штайнмаєра

У четвер, 5травня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Німецька сторона, коментуючи перемовини українського та німецького президентів, зауважила, що "роздратування з минулого зникли". Та що Зеленський і Штайнмаєр погодилися надалі підтримувати тісні контакти.

Про це йдеться у пресрелізі телефонної розмови, опублікованій на сайті президента Німеччини.

Федеральний президент висловив солідарність, повагу та підтримку мужній боротьбі українського народу проти російських загарбників. Німеччина з самого початку підтримувала Україну фінансово, економічно та військово в її оборонній боротьбі та солідарна з Україною. Обидва президенти охарактеризували розмову, як "дуже важливу та дуже хорошу". Роздратування з минулого зникли. Обидва президенти погодилися підтримувати тісні контакти", - йдеться в офіційній заяві пресслужби німецького президента.

Тим часом український президент після розмови зі Штайнмаєром очікує посилення підтримки зі сторони Німеччини. Також розповів німецькому президенту про ситуацію на фронті та критичний стан справ у Маріуполі.

Had a good, constructive, important conversation with Federal President Mr. Steinmeier. Thanked for strong support for . Expect it to be intensified. leadership is important to counter aggression. Informed about situation on the frontline, critical situation in Mariupol — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2022

Нагадаємо, перед цим президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив готовність особисто поговорити з Володимиром Зеленським. Також німецький президент пообіцяв подальшу допомогу Німеччини Україні.

Варто зазначити, раніше Зеленський відмовився прийняти в Києві президента Німеччини Штайнмайєра. Таке рішення він пояснив, що Штайнмаєр має "тісні зв'язки з Росією".

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