ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1003
Час на прочитання
2 хв

"Рожеві окуляри розбилися": українка розповіла про зворотний бік роботи в Канаді

Замість відкритої критики жінка зіткнулася з натягнутими посмішками та таємними обговореннями її поведінки в робочих чатах.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Українка розповідає про своє життя у Канаді

Українка розповідає про своє життя у Канаді / © скриншот з відео

Жінка, яка самостійно знайшла роботу в Канаді та пройшла всі етапи співбесіди без жодної сторонньої допомоги, поділилася тим, як поступово руйнувалися її очікування від еміграції.

Переїзд до іншої країни майже завжди починається з надій. Історія українки, зареєстрованої у TikTok під ніком @mapleleaf381, не була винятком. Коли жінку взяли на роботу в Канаді, вона була щиро рада і вважала це великою удачею, особливо з огляду на тодішній рівень англійської. Однак з часом почались проблеми, пише «Фокус».

Переїзд до Канади

Мовний бар’єр став першим серйозним випробуванням. Шкільна англійська й реальна розмовна — два абсолютно різні світи, і це відчувається одразу. Перший час жінка, за власним порівнянням, почувалася «як собака» — все розуміла, але висловитися не могла, бо боялася помилитися й мати вигляд недостатньо освіченої. З часом цей страх минув, і зараз вона розмовляє спокійно, навіть якщо десь припускається помилок.

На роботі українка намагалася нічого не приховувати: одразу попередила колег, що не є носієм мови, тому може ненавмисне вжити не те слово чи прозвучати різкіше, ніж хотіла. Просила говорити їй про помилки відкрито — і в роботі, і в спілкуванні. Натомість зіткнулася з тим, що в канадській корпоративній культурі так не прийнято.

Натягнуті посмішки

Колеги посміхалися, казали «все добре» і «feel free», але паралельно — обговорювали її в робочому чаті. Одного разу українка випадково побачила переписку, де колеги припускали, що їй потрібна психологічна допомога. При цьому жодних претензій особисто їй ніхто не висловлював.

Наприкінці року відбулася розмова з керівником. Тоді виявилося, що деякі колеги скаржилися на її манеру спілкування. «Це просто мій тон, я так усе життя розмовляю… Я уже не вірю в ці рожеві окуляри», — пояснює жінка.

Нагадаємо, українка поскаржилася на роботу в Швейцарії з зарплатою, еквівалент якої сягає 160 тисяч гривень, але зі складними умовами, тривалими змінами та браком перерв.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1003
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie