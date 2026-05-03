"Рожеві окуляри розбилися": українка розповіла про зворотний бік роботи в Канаді

Українка розповідає про своє життя у Канаді / © скриншот з відео

Жінка, яка самостійно знайшла роботу в Канаді та пройшла всі етапи співбесіди без жодної сторонньої допомоги, поділилася тим, як поступово руйнувалися її очікування від еміграції.

Переїзд до іншої країни майже завжди починається з надій. Історія українки, зареєстрованої у TikTok під ніком @mapleleaf381, не була винятком. Коли жінку взяли на роботу в Канаді, вона була щиро рада і вважала це великою удачею, особливо з огляду на тодішній рівень англійської. Однак з часом почались проблеми, пише «Фокус».

Переїзд до Канади

Мовний бар’єр став першим серйозним випробуванням. Шкільна англійська й реальна розмовна — два абсолютно різні світи, і це відчувається одразу. Перший час жінка, за власним порівнянням, почувалася «як собака» — все розуміла, але висловитися не могла, бо боялася помилитися й мати вигляд недостатньо освіченої. З часом цей страх минув, і зараз вона розмовляє спокійно, навіть якщо десь припускається помилок.

На роботі українка намагалася нічого не приховувати: одразу попередила колег, що не є носієм мови, тому може ненавмисне вжити не те слово чи прозвучати різкіше, ніж хотіла. Просила говорити їй про помилки відкрито — і в роботі, і в спілкуванні. Натомість зіткнулася з тим, що в канадській корпоративній культурі так не прийнято.

Натягнуті посмішки

Колеги посміхалися, казали «все добре» і «feel free», але паралельно — обговорювали її в робочому чаті. Одного разу українка випадково побачила переписку, де колеги припускали, що їй потрібна психологічна допомога. При цьому жодних претензій особисто їй ніхто не висловлював.

Наприкінці року відбулася розмова з керівником. Тоді виявилося, що деякі колеги скаржилися на її манеру спілкування. «Це просто мій тон, я так усе життя розмовляю… Я уже не вірю в ці рожеві окуляри», — пояснює жінка.

