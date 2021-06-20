Розганяли сім годин: у Франції рейв-вечірка закінчилася сутичками з копами, є постраждалі

У поліцейських летіли коктейлі Молотова, каміння та металеві кулі для гри у петанк.

На заході Франції в ніч проти 19 червня поліція сім годин розганяла нелегальну через COVID-обмеження рейв-вечірку з 1,5 тис. учасників. Травми отримали п'ятеро правоохоронців та двоє "тусовщиків".

Про це повідомляє агенція новин AFP

Зазначається, що близько 400 поліцейських залучили до операції, аби зупинити проведення вечірки поряд з іподромом у місті Редон, що в французькому регіоні Бретань.

Як повідомили у префектурі департаменту Іль і Вілен, сутички між учасниками вечірки та силовиками тривали протягом семи годин.

Під час протистояння 22-річний учасник рейву "втратив руку", а двоє поліцейських з травмами були доправлені у лікарню.

У поліцейських летіли коктейлі Молотова, каміння та металеві кулі для гри у петанк.

У французькому департаменті Іль і Вілен у зв'язку з пандемією коронавірусу заборонено проводити музичні фестивалі. До того ж у Франції з 23 години досі діє комендантська година, яка має бути скасована з 20 червня.

Вечірку у Редоні було організовано у пам'ять про 24-річного француза, який загинув під час розгону аналогічного рейву у місті Нант два роки тому. Організатори закидають поліції застосування насильства замість того, щоб піти на діалог.

Раніше поліція Парижа розігнала велику нелегальну вечірку просто неба. У самісінькому центрі французької столиці зібралися кілька сотень молодих людей, які танцювали під музику майже без масок і не дотримувалися дистанції.

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