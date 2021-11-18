"Розглядаємо такий варіант": Байден прокоментував можливий дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні

The Washington Post повідомила, що ні Байден, ні інші офіційні представники адміністрації США не приїдуть на зимові Олімпійські ігри.

Влада США розглядає можливість дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор-2022 року в Пекіні на тлі напружених відносин з Китаєм.

Про це 18 листопада заявив президент США Байден, пише видання New York Post.

"Це те, що ми розглядаємо", - сказав Байден журналістам, коли його запитали про бойкот перед зустріччю з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Згодом прессекретар Білого дому Джен Псакі заявив, що не має жодної інформації про будь-які потенційні дії, додавши: "Я хочу залишити президентові простір для прийняття рішень".

"Дипломатичний бойкот був би напівзаходом, який пригнічує авторитарну націю. Такі заходи не заборонять американським спортсменам брати участь, як вимагали деякі республіканські чиновники", - пише New York Post.

Нагадаємо, минулого вівторка газета The Washington Post повідомила, що ні Байден, ні інші офіційні представники адміністрації США не приїдуть на зимові Олімпійські ігри. Причиною стане те, що Байден стурбований "діями КНР у Сіньцзяні, Тибеті та Гонконгу, а також щодо прав людини загалом. Згодом Байден провів саміт з головою Китаю Сі Цзіньпіном, але лідери двох країн, за словами чиновників, не обговорювали Олімпіаду.

Зазначимо, О лімпійські ігри 2022 року відбудуться у Пекіні від 4 до 20 лютого наступного року.