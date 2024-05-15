"Розглянемо": ще одна країна в НАТО назвала умови відправлення військ до України

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон допускає, що Стокгольм може розглянути питання відправлення військ до України, якщо країни-союзники складуть "конкретну пропозицію".

Про це йдеться у Breaking Defense із посиланням на слова міністра оборони Швеції.

Хоча Швеція поки не планує відправляти військовий персонал до України, проте може розглянути це, якщо країни-члени НАТО знайдуть спільне рішення.

Пол Йонсон залишив відкритим розгляд такої можливості, якщо від союзників в НАТО надійде пропозиція.

"Поки, як я розумію, не було єдиної позиції серед країн, які зустрічалися на паризькому саміті на початку цього року. Конкретної пропозиції тут і зараз немає. Якщо з'явиться конкретна пропозиція, ми зможемо її розглянути", - сказав він.

Раніше вже повідомлялося, коли НАТО може направити війська до України.

Нагадаємо також, що міністр оборони Швеції Пол Йонсон допустив, що Стокгольм може передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot, про що заявив напередодні зустрічі глав МЗС та міністерств оборон країн ЄС у Люксембурзі.

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