"Розголошував військові секрети": журналіста Джуліана Ассанжа випустили з в'язниці

У Великій Британії звільнили з в’язниці австрійського журналіста Джуліана Ассанжа, який пробув під суворим режимом п’ять років. Його звинуватили у зґвалтуванні, двох випадках сексуального домагання та “незаконному примушенні”.

Про це пише BILD.

Як зазначається, звільнення з в’язниці, ймовірно, стало можливим після того, як Ассанж пішов на угоду зі слідством. До цього моменту він сім років продув в ізоляції в посольстві Еквадору в Лондоні та п’ять років у в’язниці суворого режиму.

“Планується, що він стане перед федеральним судом на Маріанських островах, території США в Тихому океані. Як випливає із судових документів, він має визнати себе винним у розголошенні військових секретів. Суд США може засудити його до 62 місяців ув'язнення, який він уже відбув у Великій Британії. Це дозволить Ассанжу повернутися на батьківщину до Австралії”, - пише видання.

Нагадаємо, що Шойгу та Герасимова оголосили в міжнародний розшук.

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