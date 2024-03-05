"Розгорнув масштабну антиросійську агітацію": суд РФ визнав Коломойського екстремістом

За заявою слідства, Коломойський за допомогою підконтрольних ЗМІ "розгорнув масштабну антиросійську агітацію", "взяв на повне забезпечення" підрозділи "Азова" та кілька батальйонів, а також "заохочував убивства та викрадення" представників самопроголошених ЛНР та ДНР.

Кошехабльський районний суд Адигеї (РФ) заборонив діяльність об'єднання, до якого має відношення український бізнесмен Ігор Коломойський і ухвалив рішення про конфіскацію активів. Самого бізнесмена визнано екстремістом.

Про це повідомили у пресслужбі судів республіки, про що йдеться в Telegram.

Там сказано, що членами об'єднання суд визнав Коломойського, колишнього власника збанкрутілого "Смоленського банку" Павла Шитова і зареєстровану у Великій Британії компанію JKX Oil & Gas Limited. Діяльність групи визнали "екстремістською".

У позові російської прокуратури зазначено, що об'єднання активізувалося у 2014 році після "антиконституційного перевороту у Києві".

Шитова нібито призначили "відповідальним за криптоактиви" українського бізнесмена. Прокуратура вважала "бізнес-складовою спільноти" компанію JKX Oil & Gas Limited.

Конфіскація активів

У результаті російський суд ухвалив конфіскувати їхні активи в Росії, зокрема підприємство паливно-енергетичного комплексу "Південгазенерджі", яке займається видобутком газу на Кошехабльському газоконденсатному родовищі. Вказано, що основний власник компанії – зареєстрована в Нідерландах Adygea Gas BV та лондонська Page Gas Ltd, що перебувають у власності JKX Oil. Adygea Gas BV також володіла компанією "Кейтерінг-Південь".

Слідство оцінило частку відповідачів у цих компаніях у 5,1 млрд рублів.

Також конфісковано нерухомість, якою володіли резиденти JFX Oil та інші відповідачі.

Тепер РФ належать 6 приміщень у бізнес-центрі в 3-му Самопливному провулку в Москві та будинок у Звонарському провулку.

Під контроль держави відійшли 494 земельні ділянки сільгосппризначення площею 5573 гектарів у Московській, Володимирській, Калінінградській та Смоленській областях, вартість яких оцінюється у понад шість мільярдів рублів.

Нагадаємо, 27 лютого Шевченківський районний суд столиці України зменшив розмір застави Ігорю Коломойському до 2,4 млрд гривень. Втім, залишив його під вартою ще на два місяці.

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