Розгортання військ НАТО в Україні: хто зробить перший крок — США чи Євросоюз

Військовий експерт переконаний, що участь європейських штабних офіцерів у допомозі Генштабу ЗСУ є цілком імовірною через культурну та концептуальну близькість сторін.

Європейські штабні офіцери можуть бути корисними для Генерального штабу України через культурну та концептуальну схожість, але від США кроків годі й очікувати.

Про це заявив полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант, повідомляє "Еспресо".

"На війні завжди існує ймовірність того, що може статися що завгодно. Отже, існує ймовірність розгортання іноземних військ на території України, особливо, коли мова йде про військовий вишкіл українських бійців. Збройні Сили України гостро потребують підтримки в підготовці солдатів всередині країни. Щоразу, коли їм доводиться розгортати війська деінде, вони втрачають дорогоцінний час на транспортування та організацію - час, який зараз має вирішальне значення", - пояснює Грант.

Водночас він зауважив, що передбачити введення іноземних регулярних військ на територію України нині важко, хо така ймовірність є.

"Є значна потреба в європейських штабних офіцерах, які допоможуть Генеральному штабу в плануванні та організації. Саме європейських, адже я вважаю, що їхня культура і концепції ближчі до української, ніж до прикладу американські, і європейці, ймовірно, краще розуміють діяльність Генерального штабу України. Однак у довгостроковій перспективі важко передбачити можливість введення військ в Україну. Щодо короткострокової перспективи, нам доведеться чекати й спостерігати за діями Франції. Залишається невизначеним, чи будуть їхні дії лише розмовами, чи реальною реалізацією", - зауважив Грант.

Щодо допомоги зі сторони США, полковник британської армії додав, що у Білому домі існує невизначеність щодо того, як ефективно протистояти Росії, не провокуючи ядерну відповідь.

"Ця стурбованість щодо ядерної зброї є важливим фактором, що формує підхід США. Однак я не передбачаю, що США якось відійдуть від своїх нинішніх дій. Цілком ймовірно, що вони продовжуватимуть робити все те ж, намагаючись отримати додаткове фінансування і ресурси. Малоймовірно, що вони розгорнуть свої війська в Україні, якщо тільки Путін безпосередньо не нападе на НАТО. Це для мене здається очевидним", - підсумував він.

Нагадаємо, естонська розвідка вважає, що навіть через два роки після вторгнення до України Росія продовжує готуватися до можливого конфлікту з НАТО, реструктуризуючи та нарощуючи свої збройні сили. Зіткнення РФ з Альянсом розвідка Естонії пророкує протягом наступних 10 років.

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