Розгром вагнерівців у Малі: яка країна може бути зацікавлена в полонених

Франція є однією з країн, яка б хотіла отримати полонених вагнерівців з Малі

Таку думку висловив директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, передає "Еспресо".

Він прокоментував інформацію, що полонених вагнерівців з Малі можуть передати Україні.

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"Це – хороша новина. Втім, я побоююсь, що у повстанців може перемогти економічний та прагматичний інтерес. Тобто цих полонених може викупити Росія, але, знову ж таки, за такого сценарію ризики для повстанців дуже великі", – пояснив Мусієнко.

За його припущеннями, є чимало країн, які можуть бути зацікавлені отримати полонених вагнерівців з Малі.

"Якщо росіяни добре заплатять за полонених вагнерівців, то їх можуть відпустити. Україна могла б платити більше, якщо ці полонені вагнерівці дійсно для нас цінні. Ці вагнерівці цінні для багатьох країн. Зокрема, для Франції. Я гадаю, що французам досі болить через те, що вони втратили Малі після того, як їх попросили піти. Тому, гадаю, що в цьому питанні ключовими будуть не інтереси тих, хто проти росіян, а лише хто більше заплатить", – підсумував експерт.

Нагадаємо, в африканській республіці Малі повстанці-туареги розгромили найманців російської приватної військової компанії "Вагнер". Було вбито і поранено десятки бойовиків ПВК "Вагнер".

Телеграм-канали повідомляють, що під час удару повстанцями-туарегами по колоні "Вагнера" загинув пропагандист – автор телеграм-каналу Grey Zone.

Російська пропагандистка та колишня помічниця спікера Держдуми В'ячеслава Володіна Анастасія Кашеварова визнала, що в Малі "багато вбитих та полонених" із ПВК "Вагнера".

Туареги – берберське плем'я, розкидане багатьма країнами Африки, яке більше століття намагається створити свою державу.

У Мережі з'явилася інформація, що повстанці Малі запропонували віддати полонених "вагнерівців" Україні.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про знищення російських найманців в цій африканські країні.

У Малі місцеві повстанці знищили колону російських найманців ПВК “Вагнер”

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