“Розгромити Росію ніколи не буде позицією Франції”: Макрон завів стару шарманку про переговори

Французький президент вважає, що “ні Україна, ні Росія не можуть повністю взяти гору” в цій війні.

Повертаючись із Мюнхенської конференції з безпеки Емманюель Макрон заявив, що хоче поразки Росії у війні в Україні, але переконаний, що військовим шляхом цей конфлікт не завершиться, а миру буде досягнуто шляхом переговорів.

Про це він говорив у коментарі виданню Le Figaro.

“Я не думаю, як дехто, що Росію слід повністю розгромити, напасти на її території. Розчавити Росію - ніколи не було позицією Франції і ніколи не буде”, – пояснив глава французької держави.

Президент Франції ще раз підтвердив своє бажання сприяти досягненню миру шляхом переговорів. Саме заради “надійних переговорів”, за його словами, потрібно посилювати підтримку Києва.

“Сьогодні Україні потрібно очолити військовий наступ, який розірве російський фронт, щоб спровокувати повернення до переговорів”, — наполягав Макрон в коментарі Le Figaro.

За його словами, “ні Україна, ні Росія не можуть повністю взяти гору”.

При цьому Емманюель Макрон вважає, що переговори потрібно буде проводити саме з чинним президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки інші варіанти йому “здаються гіршими”, маючи на увазі ймовірних наступників - голову Ради безпеки Росії Миколу Патрушева чи очільника групи ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина.

Нагадаємо, раніше президент Франції заявив про необхідність гарантій безпеки для Росії в майбутній структурі безпеки в Європі, коли Москва повернеться за стіл переговорів з Києвом.

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