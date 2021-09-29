Розгулювали трасою та паслись біля бізнес-центру: у США від власника втекли пів сотні кіз та кілька собак

Розгулювали трасою та паслись біля бізнес-центру: у США від власника втекли пів сотні кіз та кілька собак

Втікачок вже повернули на ферму, а от собак ще шукають.

Пів сотні кіз та кілька собак втекли від власника в американській Атланті.

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Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 29 вересня.

Фермер випасав своє стадо на великому огородженому полі. Однак з невідомих причин кози разом із собаками, які їх охороняли, повалили паркан й побігли геть. Спочатку їх помітили на жвавій трасі - тоді хтось із водіїв викликав поліцію.

Офіцери разом із власником наздогнали стадо біля бізнес-центру, де кози паслись, як наче нічого й не трапилося. Тварин повантажили в фуру й відправили додому на ферму. А от собак ще шукають.

Нагадаємо, що італійську столицю тероризують дикі кабани. Під час пандемії у Римі різко зросла їхня популяція, і тепер стадо вепрів періодично з'являється у центрі міста.

Новини світу: півсотні кіз та кілька собак втекли від власника в американській Атланті

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