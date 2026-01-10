Розгортання французьких військ в Україні: Макрон представив план

Емманюель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Емманюель Макрон провів у Єлисейському палаці закриті консультації з парламентськими партіями стосовно можливого розгортання кількох тисяч французьких військових в Україні після укладення мирної угоди з РФ.

Про це повідомляє Franceinfo.

У зустрічі взяли участь прем’єр-міністр Себастьян Лекорню, міністерка збройних сил Катрін Вотрен, очільник Генштабу Фаб’єн Мандон, глави Сенату та Національної Асамблеї, лідери парламентських груп і партій, а також очільникикомітетів із закордонних справ та оборони.

Макрон зауважив, що французькі сили «не будуть на передовій» і розгортатимуться як підрозділи стримування для підтримки української армії.

За його даними, розгортання військ є елементом гарантій безпеки для України після можливого припинення вогню та відбуватиметься за підтримки США. Водночас Макрон уточнив, що ці солдати не братимуть участі в бойових діях.

Деякі політичні сили Франції висловили застереження щодо ініціативи. Зокрема представники ультралівих, ультраправих та комуністи не підтримують розгортання військ без мандата ООН.

Раніше повідомлялося, що німецькі війська будуть розгорнуті лише на території НАТО навколо України. Таке рішення ухвалив канцлер Мерц.

Також стало відомо, що Британія та Франція обмежать свою присутність в Україні 15 тисячами військових. Цей показник суттєво нижчий за попередні очікування і залежатиме від укладення мирної угоди.