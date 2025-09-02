Розгортання військ ЄС в Україні: заява фон дер Ляєн обернулася проблемою

Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн викликала справжній ажіотаж, заявивши, що плани щодо відправлення європейських військ до України в рамках майбутніх гарантій безпеки є «досить чіткими». Її слова стали несподіванкою, оскільки досі деталі будь-якого потенційного розгортання військ залишалися вкрай туманними.

Про це пише Deutsche Welle.

«У нас є чітка дорожня карта, і ми мали угоду щодо допомоги США… і ця робота просувається дуже добре», — сказала фон дер Ляєн.

Реакція від європейських держав не забарилася, зокрема з боку Німеччини. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував такі заяви.

«Про такі речі не можна говорити до того, як ви сядете за стіл переговорів з багатьма сторонами, які мають право голосу в цьому питанні», — наголосив Пісторіус під час візиту на завод з виробництва боєприпасів у Кельні.

«Я б краще не став коментувати чи підтверджувати подібні міркування якимось чином, за винятком того факту, що Європейський Союз не має жодних повноважень, коли йдеться про розміщення військ», — додав він.

Слова фон дер Ляєн породили низку питань: що саме вона хотіла сказати та чи надала вона якісь ключі до розуміння майбутніх планів.

Політичний сигнал для Східної Європи

Експерти припускають, що заява Урсули фон дер Ляєн, найімовірніше, мала політичний підтекст. Гунтрам Вольфф, старший науковий співробітник брюссельського аналітичного центру Bruegel, розповів DW, що оскільки очільниця Єврокомісії виступила з цією заявою під час туру східноєвропейськими країнами, її коментарі, ймовірно, були покликані заспокоїти їхні побоювання щодо можливого майбутнього російського вторгнення.

«Це, безумовно, політичний сигнал. Вона перебуває у Східній Європі, відвідує військові бази і говорить про можливе розгортання військ в Україні. Це послання підтримки країнам Східної Європи», — зазначив Вольфф.

Водночас за словами Ієна Лессера, голови брюссельського офісу Німецького фонду Маршалла, називати наявні плани «досить точними» було некоректно. Більшість експертів відкидають можливість фізичної присутності американських військ в Україні та вважають малоймовірним, що потенційна повітряна підтримка США гарантуватиме кінетичну оборону в разі атаки Росії на європейські сили в України.

Дорожня карта та майбутні переговори

Вольфф вважає, що той факт, що фон дер Ляєн згадала про обговорення «необхідних елементів для функціонального нарощування військ», може свідчити про те, що тримати лінію фронту в рамках мирної угоди будуть українські, а не європейські сили. Під час поточних дебатів обговорюється, чи будуть європейські війська розгорнуті як інструктори, миротворці чи навіть розташовані вздовж лінії зіткнення між Росією та Україною.

«Я думаю, що вона правильно окреслила план. Власне, озброєні українці триматимуть лінію фронту, а європейські сили будуть у тилу за підтримки США. Я думаю, що це вона мала на увазі», — сказав Вольфф.

Акцент фон дер Ляєн на необхідності забезпечення «стійкого фінансування» та обладнання для ЗСУ також підкреслює намір Європи отримати більше коштів для посилення оборони України. У травні ЄС оголосив про створення фінансового інструменту в розмірі 150 мільярдів євро для європейських компаній на закупівлю зброї для України або на спільне виробництво зброї з українськими партнерами.

Занадто рано для «точних планів»

Експерти вважають, що конкретні деталі розгортання військ ЄС, зокрема й мандат миротворців, за яким вони будуть відправлені, або потенційна роль США в будь-якій миротворчій місії ще опрацьовуються. Остаточні плани, найімовірніше, залежатимуть від того, який вигляд матиме врегулювання між Росією та Україною.

Наразі, як зазначає Лессер, «перемир’я немає», а це означає, що умови для розгортання європейських оборонних військ ще не створені. Андре Хартель, керівник брюссельського офісу Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки (SWP), підтримав цю оцінку та додав, що урядам необхідно подолати низку національних перешкод, перш ніж відправляти війська.

«У Німеччині, наприклад, парламент має проголосувати за будь-яку пропозицію», — пояснив він.

Дебати щодо розгортання військ залишаються суперечливими через високий ризик того, що європейські сили можуть бути втягнуті в бойове зіткнення з російськими силами, що розширить війну, яку Європа намагається закінчити. Хартель вважає, що фон дер Ляєн, можливо, хоче підштовхнути президента США Дональда Трампа та європейських лідерів до більш активних дій перед зустріччю «коаліції охочих», яка відбудеться вже цього четверга в Парижі.

