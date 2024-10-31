Розкіш та ідентичність: чому румунські роми зводять будинки, що нагадують палаци (фото)

У ромських спільнотах часто можна побачити будинки, які нагадують палаци — великі багатоповерхові споруди з пишними прикрасами, що демонструють достаток власників. Багато хто сприймає їх як ознаку несмаку, проте за цими архітектурними стилями стоїть складна історія утисків ромського народу.

Румунія має найбільшу концентрацію ромів у Європі. Репортери The Guardian відвідали кілька селищ у Трансильванії, щоб дослідити цей унікальний стиль народної архітектури.

На тлі занедбаних вулиць несподівано з'являються палаци, прикрашені головами медуз Versace, коронами Rolex на металевих парканах, позолотою, мармуром, гіпсовою ліпниною та колонами коринфського ордеру. У місті Хацег, наприклад, на одному подвір’ї збудували двометрову копію Ейфелевої вежі, а сусіди відповіли моделлю Статуї Свободи.

Ромський палац / Фото: The Guardian

Зведення таких «ромських палаців» почалося на початку 1990-х років. Протягом століть житло ромів асоціювалося з кибитками, наметами чи невеликими хатинами. Величні будинки з елементами показної розкоші покликані розвіяти цей стереотип, утвердити етнічну ідентичність і протистояти стигматизації, зазначає антрополог Франсуа Руеґґ.

Ромський палац

"Ми навчені ненавидіти все, що не відповідає правилам. Наше суспільство повністю расистське щодо ромської громади, тому ці будівлі часто відкидають як кітч і несмак. Але ніде більше за останні роки ви не знайдете архітектурного стилю, настільки тісно пов’язаного з етнічною групою, який би втілював їхнє бажання бути помітними і повернути собі почуття власної гідності", – пояснює румунський фотограф Лауріан Гініцою.

Романський палац

На одній із фотографій зображено маєток із величезним золотим куполом, що нагадує Капітолій у Вашингтоні. За словами власника, він побачив такий купол на 50-доларовій банкноті й хотів, щоб його будинок символізував багатство та впливовість.

Такі палаци стали своєрідною відповіддю на багатовікову соціальну ізоляцію ромів, способом заявити про свою присутність і підкреслити етнічну ідентичність.

Нагадаємо, що археологи розкопали у Помпеях уникальний будинок І століття. Приміщення було поховане під попелом і уламками, які знищили Помпеї через виверження Везувію 79 року н.е.