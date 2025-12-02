Розкіш та руїни: iPhone 17 Pro Max за $2200 заполонили Газу на тлі нестачі базових товарів

Сектор Гази / © Associated Press

На тлі гострого дефіциту продовольства, ліків та будівельних матеріалів в Газу після багатомісячної блокади раптово почали надходити десятки тисяч iPhone 17 Pro Max.

Про це повідомляє видання The National.

У таборі Нусейрат власник магазину Мохаммед Закул підтверджує "неймовірний попит" на новітні пристрої Apple, незважаючи на те, що більшість сімей живуть у наметах і покладаються на гуманітарну допомогу.

За його словами, до Гази вже прибули десятки партій, кожна з яких містить понад 10 000 телефонів.

Основні покупці:

Торговці та їхні сім'ї, які фінансово виграли від війни (оренда землі, військовий бізнес).

Співробітники міжнародних організацій із високими зарплатами.

Громадські активісти та засновники ініціатив.

Батько сестер Рагад (21) та Тали (18), які з гордістю демонструють свої нові iPhone, заплатив за них 4500 доларів. Рагад визнає, що оточуючі дивляться на них із підозрою, а в Instagram посипалися коментарі: "Як люди в зоні воєнних дій можуть мати найновіший телефон у світі?"

Поява дорогих смартфонів викликала глибоку тривогу в журналістських та дослідницьких колах. Журналіст Хамза Аль Шобакі назвав ситуацію "безглуздою".