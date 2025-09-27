Розкішне авто і розчленоване тіло: зниклу школярку знайшли в машині відомого репера

Тіло зниклої школярки знашли у розкішному авто відомого репера

Америка шокована моторошною кримінальною загадкою: у Голлівуді працівник евакуатора виявив у розкішному автомобілі розчленоване тіло школярки, яка зникла майже півтора роки тому.

Про це пише Daily Mail.

Слідство встановило, що пошкоджена Tesla належить популярному реперу D4vd і була покинута неподалік будинку, який він орендував у Голівудських пагорбах. 20-річному музиканту, чиї пісні набрали понад три мільярди прослуховувань на Spotify, наразі не висунуто обвинувачень та навіть не оголошено про підозру, але він перебуває в центрі гучного розслідування та винайняв адвоката.

Знахідка у Tesla і зникнення підлітка

Селеста Рівас Ернандес, яку родина описує як «старанну» та «розумну» школярку, зникла зі свого будинку в передмісті у травні 2024 року у віці 13 років. Її тіло у стані сильного розкладання було виявлено 8 вересня цього року в Голлівудських пагорбах. Останки, загорнуті у пластикову плівку, знаходилися всередині побитого чорного Tesla Model Y 2023 року, зареєстрованого на ім’я Девіда Ентоні Бурка, більш відомого як репер D4vd.

Пошкоджений чорний автомобіль, в якому знайшли тіло, вилучили 5 вересня, адже він давно стояв покинутий неподалік особняка, де проживав Бурк. Працівники голлівудського евакуаційного майданчика забили на сполох, помітивши «огидний запах», що йшов від машини.

Брат загиблої, Меттью Рівас, стверджує, що Селеста пішла з дому, щоб зустрітися з Бурком — і більше не поверталася. Дівчинку знайшли вже після її 15-го дня народження, але слідство вважає, що вона померла у віці 14 років. Це підтверджують спільні знайомі Бурка та Селести, які кажуть, що неодноразово бачилиїх разом вже після того, як родина заявила про зникнення дівчини.

Стосунки репера та школярки

Розслідування ведеться на тлі гучних заяв про те, що між зіркою та підлітком могли бути романтичні стосунки. Два джерела, близькі до родини Селести, стверджують, що D4vd мав інтимні стосунки з неповнолітньою. Один із них стверджує, що музикант познайомився з Селестою через соціальні мережі, коли їй було лише «11 чи 12 років». Брат загиблої також заявив, що Бурк регулярно забирав його сестру з дому в тій самій Tesla, в якій пізніше знайшли її тіло.

Репер D4vd, який прославився зокрема завдяки створенню саундтреків до відеоігор, заперечує свою провину. Він найняв відому голлівудську адвокатку Блер Берк, яка вже заявила, що її клієнт «повністю співпрацює з владою».

Підозра та скандальний хіт

Відсутність офіційних відповідей призвела до шалених спекуляцій в Інтернеті. Резонанс підживлює і пісня D4vd 2022 року «Romantic Homicide» («Романтичне вбивство»), у якій є рядок: «Я вбив тебе, і навіть не пошкодував про це». Після жахливої знахідки цей трек знову підскочив у музичних чартах.

Поліція вже провела обшук в орендованому співаком особняку, за який він платив оренду $20 тисяч на місяць. За словами колишнього прокурора Міністерства юстиції США Німи Рахмані, докази, які з’являються у справі, є «приголомшливими», але офіційних заяв про результати обшуку досі не було.

«Щоразу, коли тіло знаходять у твоїй машині, це недобре. А коли воно розчлено… це ще гірше. Тому для мене шок, чому досі нікого не заарештували. Але я очікую, що це зміниться протягом кількох днів. Це лише питання часу», — заявив Рахмані.

Наразі поліція не розкриває причину смерті Селести та досі не висунула жодних обвинувачень. Але запланований D4vd тур Європою та Австралією було призупинено на невизначений час. Репера також відсторонили від участі у рекламних кампаніях взуття Crocs та модного бренду Hollister.

