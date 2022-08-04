Розкішні будинки, гелікоптер і банківські рахунки: в Італії арештували майно "архітектора Путіна"

Чірілло активно працював у Росії від початку 1990-х до середини 2010-х років. Указом президента Володимира Путіна чоловіку надали громадянство РФ. Чірілло вважають архітектором "палацу Путіна" під Геленджиком.

В Італії арештували майно 63-річного бізнесмена Ланфранко Чірілло, відомого як "архітектор Путіна" за податкові злочини, відмивання грошей та шахрайську передачу цінностей на загальну суму понад 141 мільйон євро.

Про це повідомляє La Repubblica.

Фінансова служба Італії зацікавилася Чірілло, коли виявилося, що він не вніс до декларації гелікоптер, зареєстрований у Росії. Потім з'ясувалося, що архітектор не задекларував доходи в десятки мільйонів євро з 2013 по 2019 роки.

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Суд вирішив арештувати майно чоловіка. До списку вилученого потрапили розкішні будинки, вертоліт, банківські рахунки, кошти, коштовності, а також твори класичного та сучасного мистецтва, зокрема картини Пікассо, Сезанна, Кандинського та інших художників.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін може брехати про своїх справжніх батьків. Є дані про те, що справжня мати російського диктатора жила у Грузії, а всі обставини свого дитинства Путін приховує.

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