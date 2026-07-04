Розкішну яхту Путіна рятують у супроводі військових кораблів: куди вона прямує

Володимир Путін / © Getty Images

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Суперяхта Graceful вартістю приблизно 135 млн доларів, яку пов’язують президентом РФ Володимиром Путіним, залишає європейські води.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

За даними журналістів, 82-метрова яхта зараз рухається вздовж узбережжя Норвегії та найближчими днями має прибути до російського порту Мурманськ.

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Судно супроводжують два кораблі Військово-морського флоту Росії, а сам конвой перебуває під спостереженням НАТО. Палубу яхти накрили спеціальними антидроновими сітками.

Путін неодноразово користувався цією яхтою. Зокрема, 2021 року він здійснив на ній подорож Чорним морем разом із самопроголошеним президентом Білорусі Аляксандром Лукашенкою.

За 17 днів до повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року яхту перевели з верфі Blohm & Voss у німецькому Гамбурзі до російського анклаву Калінінград.

Через чотири місяці США включили судно до санкційного списку, після чого його перейменували на Kosatka («Косатка»).

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Відтоді яхта фактично зникла з поля зору і вперше за чотири роки знову з’явилася лише минулого тижня.

Система автоматичної ідентифікації суден (AIS) фіксувала її рух через Данські протоки, однак після виходу до Північного сигнал було вимкнено.

Колишній військовий аташе Великої Британії в Москві Джон Форман пояснив переміщення яхти зростанням побоювань Кремля після українських ударів по Кронштадту.

«Вони не хочуть ризикувати. Після того як українці завдали потужних ударів по Кронштадту, яхту вирішили відвести якомога далі», — сказав він.

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Раніше повідомлялося, що у розпал глобальної енергетичної кризи та морської блокади одного з найважливіших судноплавних шляхів світу розкішна супер’яхта Nord, яку пов’язують із ключовим союзником Володимира Путіна Олексієм Мордашовим, здійснила перехід через Ормузьку протоку.

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