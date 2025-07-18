Кім Чен Ин побудував "елітний" курорт для росіян, але він майже одразу закрився: що трапилось

Розкішний курорт Кім Чен Ина закрився для іноземців / © AP

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У липні північнокорейський диктатор Кім Чен Ин грандіозно відкрив свій новий прибережний курорт Вонсан-Кальма, назвавши його одним з найбільших досягнень року. Проте, менш ніж через три тижні, іноземним туристам несподівано заборонили в’їзд.

Про це пише BILD.

Державний туристичний сайт DPR Korea Tour опублікував коротке повідомлення: мега-курорт на Японському морі «тимчасово не приймає іноземних туристів». Причини та терміни заборони залишаються невідомими.

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За два тижні роботи курорт встиг прийняти лише місцевих громадян та невелику групу росіян. Серед відвідувачів був навіть міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який оптимістично заявив: «Впевнений, що російські туристи прагнутимуть сюди все більше і більше».

Чому курорт може бути непривабливим?

Попри дипломатичні реверанси, Лі Санґгін з Інституту стратегічних досліджень у Сеулі припускає, що курорт може виявитися занадто віддаленим і дорогим для туристів і зокрема, росіян. Видання «Фонтанка» детально описало недоліки відпочинку в КНДР:

Вартість: Тур обійдеться щонайменше у 145 000 рублів за сім днів на людину (без урахування квитків до Владивостока).

Оплата: Частину суми (1400 доларів) необхідно оплатити в «нових» доларах лише в московському офісі туроператора.

Доплата за комфорт: Окремий номер коштуватиме додаткові 450 «нових» доларів; номери другого та першого класу — 520 та 850 доларів відповідно.

Обмежений пляжний відпочинок: З семи днів лише чотири відведено на пляж. Решта часу займають візити до ідеологічно важливих об’єктів у столиці: пам’ятника Чучхе, музею Перемоги та пам’ятника визволителям.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин урочисто відкрив новий масштабний туристичний комплекс на узбережжі, назвавши його одним з головних досягнень року. Проте курорт не прийматиме іноземних туристів одразу.

Державні ЗМІ зазначають, що на східному узбережжі Північної Кореї збудовано готелі та інші помешкання, здатні прийняти до 20 000 гостей.

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