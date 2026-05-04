- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 212
- Час на прочитання
- 3 хв
Розкол між США та Європою: чому саме Німеччина опинилася в центрі конфлікту
Конфлікт між США та Німеччиною посилюється. А виведення військ, мита й розбіжності в політиці можуть вплинути на всю Європу.
Трансатлантичні відносини між США та Європою стрімко погіршуються, і скорочення американських військ у Німеччині стало лише верхівкою проблеми.
Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.
Аналітики попереджають, що справжні ризики для Європи пов’язані не стільки з військовою присутністю США, скільки з ширшим політичним та економічним конфліктом, який набирає обертів.
Виведення військ — лише символ
Адміністрація Дональда Трампа оголосила про намір вивести близько 5 тисяч американських військових із Німеччини протягом 6–12 місяців. У Берліні це рішення назвали радше символічним: вони становлять приблизно 14% від 36 тисяч американських військових, які перебувають у країні.
Німеччина залишається ключовим центром американської військової присутності в Європі. Зокрема, база Рамштайн є важливим логістичним вузлом для операцій США у світі — від Афганістану до Близького Сходу.
Експерти вважають, що значно серйозніші наслідки мають інші кроки Вашингтона.
Розбіжності ширші за військову сферу
Серед головних ризиків називають:
підвищення мит США на європейські автомобілі до 25%;
відмову розміщувати в Німеччині далекобійні ракети;
економічні наслідки війни з Іраном;
ознаки зближення Вашингтона з Москвою.
«Усе це значно важливіше за символічне скорочення військ», — зазначає директор берлінського аналітичного центру Global Public Policy Institute Торстен Беннер.
Особливе занепокоєння викликало рішення США не розгортати в Німеччині системи Tomahawk і гіперзвукові ракети Dark Eagle. Цей крок створює прогалину в системі стримування Росії, яку Європа наразі не може заповнити самостійно.
НАТО закликає Європу брати більше відповідальності
У НАТО наголосили, що рішення США підкреслює необхідність для європейських країн збільшувати витрати на оборону. Німеччина вже активізувала військові інвестиції і планує до 2029 року створити найбільші звичайні збройні сили в Європі.
Водночас Берлін посилює співпрацю з Францією, зокрема щодо ядерного стримування, щоб зменшити залежність від США.
Політична напруженість зростає
Рішення Вашингтона викликало критику навіть у США. В Конгресі заявили, що такі кроки можуть послабити позиції НАТО та здатність швидко реагувати на загрози в Європі.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив: найбільша загроза для трансатлантичної спільноти — це не зовнішні вороги, а внутрішній розкол.
Економічний удар по Німеччині
Ще більшу тривогу викликає економічний тиск з боку США. Після початку торговельного конфлікту німецький експорт до Америки різко скоротився, а нові мита на автомобілі посилюють кризу ключової галузі економіки.
Ситуацію погіршило й зростання цін на енергоносії після загострення на Близькому Сході. Уряд Німеччини вже знизив прогноз економічного зростання, а рівень довіри бізнесу впав до мінімуму за шість років.
Європа між безпекою і залежністю
Війна США проти Ірану також виснажує американські військові ресурси, що створює додаткові ризики для Європи. Водночас переозброєння європейських країн відбувається повільно і значною мірою залежить від закупівель у самих США.
У підсумку Європа опиняється у складній ситуації: з одного боку — зменшення підтримки США, з іншого — недостатня власна оборонна спроможність.
Ризик масштабнішого розколу
На тлі зростання політичної напруженості та економічних суперечностей конфлікт між США і Німеччиною може стати каталізатором ширшої кризи у відносинах між Вашингтоном та Європою.
Експерти попереджають: якщо тенденція збережеться, це може серйозно вплинути не лише на безпеку, а й на економічну стабільність усього регіону.