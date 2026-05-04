Світ
212
3 хв

Розкол між США та Європою: чому саме Німеччина опинилася в центрі конфлікту

Конфлікт між США та Німеччиною посилюється. А виведення військ, мита й розбіжності в політиці можуть вплинути на всю Європу.

Віра Хмельницька
США проти Німеччини

Трансатлантичні відносини між США та Європою стрімко погіршуються, і скорочення американських військ у Німеччині стало лише верхівкою проблеми.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Аналітики попереджають, що справжні ризики для Європи пов’язані не стільки з військовою присутністю США, скільки з ширшим політичним та економічним конфліктом, який набирає обертів.

Виведення військ — лише символ

Адміністрація Дональда Трампа оголосила про намір вивести близько 5 тисяч американських військових із Німеччини протягом 6–12 місяців. У Берліні це рішення назвали радше символічним: вони становлять приблизно 14% від 36 тисяч американських військових, які перебувають у країні.

Німеччина залишається ключовим центром американської військової присутності в Європі. Зокрема, база Рамштайн є важливим логістичним вузлом для операцій США у світі — від Афганістану до Близького Сходу.

Експерти вважають, що значно серйозніші наслідки мають інші кроки Вашингтона.

Розбіжності ширші за військову сферу

Серед головних ризиків називають:

  • підвищення мит США на європейські автомобілі до 25%;

  • відмову розміщувати в Німеччині далекобійні ракети;

  • економічні наслідки війни з Іраном;

  • ознаки зближення Вашингтона з Москвою.

«Усе це значно важливіше за символічне скорочення військ», — зазначає директор берлінського аналітичного центру Global Public Policy Institute Торстен Беннер.

Особливе занепокоєння викликало рішення США не розгортати в Німеччині системи Tomahawk і гіперзвукові ракети Dark Eagle. Цей крок створює прогалину в системі стримування Росії, яку Європа наразі не може заповнити самостійно.

НАТО закликає Європу брати більше відповідальності

У НАТО наголосили, що рішення США підкреслює необхідність для європейських країн збільшувати витрати на оборону. Німеччина вже активізувала військові інвестиції і планує до 2029 року створити найбільші звичайні збройні сили в Європі.

Водночас Берлін посилює співпрацю з Францією, зокрема щодо ядерного стримування, щоб зменшити залежність від США.

Політична напруженість зростає

Рішення Вашингтона викликало критику навіть у США. В Конгресі заявили, що такі кроки можуть послабити позиції НАТО та здатність швидко реагувати на загрози в Європі.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив: найбільша загроза для трансатлантичної спільноти — це не зовнішні вороги, а внутрішній розкол.

Економічний удар по Німеччині

Ще більшу тривогу викликає економічний тиск з боку США. Після початку торговельного конфлікту німецький експорт до Америки різко скоротився, а нові мита на автомобілі посилюють кризу ключової галузі економіки.

Ситуацію погіршило й зростання цін на енергоносії після загострення на Близькому Сході. Уряд Німеччини вже знизив прогноз економічного зростання, а рівень довіри бізнесу впав до мінімуму за шість років.

Європа між безпекою і залежністю

Війна США проти Ірану також виснажує американські військові ресурси, що створює додаткові ризики для Європи. Водночас переозброєння європейських країн відбувається повільно і значною мірою залежить від закупівель у самих США.

У підсумку Європа опиняється у складній ситуації: з одного боку — зменшення підтримки США, з іншого — недостатня власна оборонна спроможність.

Ризик масштабнішого розколу

На тлі зростання політичної напруженості та економічних суперечностей конфлікт між США і Німеччиною може стати каталізатором ширшої кризи у відносинах між Вашингтоном та Європою.

Експерти попереджають: якщо тенденція збережеться, це може серйозно вплинути не лише на безпеку, а й на економічну стабільність усього регіону.

