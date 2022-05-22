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"Розкрали усе, що було": у Придністров'ї окупанти не змогли відновити військовий аеродром через корупцію начальників

"Розкрали усе, що було": у Придністров'ї окупанти не змогли відновити військовий аеродром через корупцію начальників

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"Розкрали усе, що було": у Придністров'ї окупанти не змогли відновити військовий аеродром через корупцію начальників

Фото: УНІАН

У так званому Придністров'ї російські окупанти отримали завдання відновити військовий аеродром та техніку у Тирасполі, але виявилося, що через корупцію місцевих начальників відновлювати там вже нічого.

Щодо ситуації в Одеській області, ситуація протягом 22 травня - спокійна, обстрілів не було.

Про це розповів голова Одеської ОВА Максим Марченко у неділю, 22 травня.

"Усе, що зробили російські війська за багато років перебування в Придністров'ї, це пропили усі залишки військової техніки та апаратури. Виявилося, що відновлювати там нічого і нічим. При цьому, за документами, усі запасні частини були в наявності. Тому чергові потуги росіян загострити обстановку в регіоні були зруйновані через звичайну корупцію та халатність місцевих начальників. Бажаємо їм і надалі розвалювати власну армію зсередини", - зазначив очільник області. 

Нагадаємо, російські спецслужби знову почали дестабілізувати ситуацію в Придністров'ї. У деяких містах Придністровської Молдавської Республіки повідомляється про "мінуванння" так званих державних закладів.

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