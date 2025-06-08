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Розкрита правда про дивні кільця "диму", які виявили в океанах по всьому світу
Горбаті кити видувають бульбашкові кільця — нове дослідження дає ключ до пошуку життя у космосі.
В океанах по всьому світу було виявлено низку кілець «диму», і нове дослідження показує, що це може допомогти нам у пошуках позаземного життя.
Ці кільця насправді зовсім не зроблені з диму, а з бульбашок, які видувають горбаті кити, пише видання LADbible.
Ця поведінка нагадує курця, який видихає кільця, але ці кільця набагато більші та довше залишаються у воді.
Припускають, що дії морських істот можуть бути дружньою взаємодією з людьми, причому з тими, хто плавав або пропливав повз.
Кити можуть виявляти певну форму цікавості і навіть допомагати людям у пошуках позаземного життя.
Хоча ці ознаки спостерігалися лише в океанічному середовищі, дослідники з Інституту пошуку позаземного розуму (SETI) та Каліфорнійського університету вважають їх багатообіцяючими та опублікували свої висновки у журналі Marine Mammal Science.
Відомо, що горбаті кити використовують бульбашки як інструменти, чи то для згону риби, чи то для створення бульбашкових стежок для приваблення партнерів, але, як зазначається у дослідженні, ця нова поведінка не пов’язана з їхніми харчовими звичками чи розмноженням.
Це говорить про те, що це спроби спілкування з людьми, як пояснив співавтор дослідження доктор Фред Шарп: «Горбаті кити живуть у складних суспільствах, мають різноманітну акустику, використовують інструменти у вигляді бульбашок і допомагають іншим видам, яких переслідують хижаки».
«Тепер, подібно до сигналу кандидата, ми показуємо, що вони пускають бульбашки в нашому напрямку, очевидно намагаючись грайливо взаємодіяти, спостерігати за нашою реакцією та/або вступати в якусь форму спілкування», — додали в філії UC Davis.
Дослідники розглянули 12 випадків, коли 11 окремих китів по всьому світу демонстрували таку поведінку, оскільки у кожному випадку кити наближалися до людей, які спостерігали за ними, щоб випустити загалом 39 бульбашкових кілець, у дослідженні під назвою «Горбаті кити видувають полоїдальні вихрові бульбашкові кільця».
Це нове дослідження є частиною проєкту WhaleSETI, що зосереджений на нелюдському інтелекті як способі кращого розуміння потенційних сигналів від позаземного життя в майбутньому.
Вчені кажуть, що розуміння того, як нелюдські, неземні істоти виявляють цікавість чи інші почуття, може допомогти краще зрозуміти будь-який майбутній інопланетний розум, з яким ми можемо зіткнутися.
Ці висновки можуть призвести до кращого розуміння комунікації з позаземним розумом, каже науковець Інституту SETI та співавтор дослідження доктор Лоранс Дойл.
«Через поточні обмеження технологій, важливим припущенням у пошуку позаземного розуму є те, що позаземний розум і життя будуть зацікавлені у встановленні контакту і тому будуть орієнтуватися на людських приймачів», — додав він.
Доктор Дойл сказав, що це припущення «підтверджується» еволюцією «цікавої поведінки» горбатих китів.
Співавтор дослідження Джоді Фредіані вказала на «дружню поведінку» горбатих китів щодо людей, пояснивши: «Ми вже виявили десяток китів з популяцій по всьому світу, більшість з яких добровільно підходили до човнів та плавців, видуючи кільця з бульбашок під час цих епізодів цікавої поведінки».