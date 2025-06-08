Розкрита правда про дивні кільця "диму", які виявили в океанах по всьому світу

Дослідники спостерігали за поведінкою горбатих китів, які залишають ці кільця / © ladbible.com

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В океанах по всьому світу було виявлено низку кілець «диму», і нове дослідження показує, що це може допомогти нам у пошуках позаземного життя.

Ці кільця насправді зовсім не зроблені з диму, а з бульбашок, які видувають горбаті кити, пише видання LADbible.

Ця поведінка нагадує курця, який видихає кільця, але ці кільця набагато більші та довше залишаються у воді.

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Припускають, що дії морських істот можуть бути дружньою взаємодією з людьми, причому з тими, хто плавав або пропливав повз.

Кити можуть виявляти певну форму цікавості і навіть допомагати людям у пошуках позаземного життя.

Хоча ці ознаки спостерігалися лише в океанічному середовищі, дослідники з Інституту пошуку позаземного розуму (SETI) та Каліфорнійського університету вважають їх багатообіцяючими та опублікували свої висновки у журналі Marine Mammal Science.

Відомо, що горбаті кити використовують бульбашки як інструменти, чи то для згону риби, чи то для створення бульбашкових стежок для приваблення партнерів, але, як зазначається у дослідженні, ця нова поведінка не пов’язана з їхніми харчовими звичками чи розмноженням.

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Це говорить про те, що це спроби спілкування з людьми, як пояснив співавтор дослідження доктор Фред Шарп: «Горбаті кити живуть у складних суспільствах, мають різноманітну акустику, використовують інструменти у вигляді бульбашок і допомагають іншим видам, яких переслідують хижаки».

«Тепер, подібно до сигналу кандидата, ми показуємо, що вони пускають бульбашки в нашому напрямку, очевидно намагаючись грайливо взаємодіяти, спостерігати за нашою реакцією та/або вступати в якусь форму спілкування», — додали в філії UC Davis.

Дослідники розглянули 12 випадків, коли 11 окремих китів по всьому світу демонстрували таку поведінку, оскільки у кожному випадку кити наближалися до людей, які спостерігали за ними, щоб випустити загалом 39 бульбашкових кілець, у дослідженні під назвою «Горбаті кити видувають полоїдальні вихрові бульбашкові кільця».

Це нове дослідження є частиною проєкту WhaleSETI, що зосереджений на нелюдському інтелекті як способі кращого розуміння потенційних сигналів від позаземного життя в майбутньому.

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Вчені кажуть, що розуміння того, як нелюдські, неземні істоти виявляють цікавість чи інші почуття, може допомогти краще зрозуміти будь-який майбутній інопланетний розум, з яким ми можемо зіткнутися.

Ці висновки можуть призвести до кращого розуміння комунікації з позаземним розумом, каже науковець Інституту SETI та співавтор дослідження доктор Лоранс Дойл.

«Через поточні обмеження технологій, важливим припущенням у пошуку позаземного розуму є те, що позаземний розум і життя будуть зацікавлені у встановленні контакту і тому будуть орієнтуватися на людських приймачів», — додав він.

Доктор Дойл сказав, що це припущення «підтверджується» еволюцією «цікавої поведінки» горбатих китів.

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Співавтор дослідження Джоді Фредіані вказала на «дружню поведінку» горбатих китів щодо людей, пояснивши: «Ми вже виявили десяток китів з популяцій по всьому світу, більшість з яких добровільно підходили до човнів та плавців, видуючи кільця з бульбашок під час цих епізодів цікавої поведінки».