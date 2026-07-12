Розкрито найзагадковіші місця на Землі, де ще не ступала нога людини

Антарктида

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Попри те, що людство вже побувало на вершині Евересту, на Північному полюсі та навіть на Місяці, на Землі все ще залишаються території, куди жодна людина не дісталася. Деякі з них недоступні через екстремальні природні умови, інші — залишаються недоторканими через релігійні заборони або політичну ізоляцію.

Про це повідомляє Daily Mail.

Дослідники назвали кілька місць, які досі вважаються одними з найбільш загадкових на планеті.

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Земля Марі Берд, Антарктида

Одним із таких місць є Земля Марі Берд у Західній Антарктиді. Це одна з небагатьох територій світу, яка не належить жодній державі (Terra Nullius). Вона займає близько 1,6 млн квадратних кілометрів, а, за оцінками вчених, 99,6% її площі ніколи не зазнавало впливу людини.

Регіон має важливе значення для науки, адже саме тут розташований льодовик Твейтса, танення якого може суттєво вплинути на підвищення рівня Світового океану.

Північний лісовий комплекс у М’янмі

Ще одним майже недослідженим місцем залишається Північний лісовий комплекс у М’янмі. Це понад 30 тисяч квадратних кілометрів густих джунглів, де мешкають близько шести тисяч видів живих організмів, з яких приблизно 1,5 тис. не зустрічаються більше ніде у світі.

Через багаторічні внутрішні конфлікти доступ до цього району був практично закритий для дослідників понад 70 років, тому значна частина території досі не вивчена.

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Найвища непідкорена вершина світу

У Бутані розташована гора Гангкхар Пуенсум висотою 7550 метрів — найвища вершина планети, на яку ще не піднімалася людина.

Причина полягає не лише у складності маршруту. Для місцевих жителів гора є священною, оскільки, за їхніми віруваннями, на її вершині мешкають божества. З 1994 року влада Бутану заборонила сходження вище 6000 м, а з 2003-го повністю припинила видавати дозволи на альпінізм.

Священна гора Мачапучаре

У Непалі недоторканою залишається й гора Мачапучаре («Риб’ячий хвіст»), яку вважають оселею бога Шиви.

У 1957 році британська експедиція зупинилася менш ніж за 150 м до вершини, виконавши обіцянку не підніматися на самий верх. Відтоді дозволи на сходження більше не видавалися.

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Гори, куди майже неможливо дістатися

На кордоні Пакистану та Китаю розташовані вершини Сумма-Рі та Сумма-Рі II. Формально їх можна підкорювати, однак відсутність доріг, базових таборів, численні льодовики, глибокі тріщини та висока лавинна небезпека роблять експедиції практично неможливими.

Не менш загадковим залишається гірський масив Ньєнчентангла-Схід у Тибеті. Із 164 вершин висотою понад 6 тисяч метрів альпіністи підкорили лише п’ять.

Майже невідомі глибини Арктики

Більша частина океанського дна також залишається недослідженою. За оцінками Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), детально вивчено лише близько 0,001% морського дна.

Однією з найменш доступних ділянок є хребет Гаккеля в Північному Льодовитому океані — підводний вулканічний масив довжиною близько 1800 кілометрів, який майже весь рік вкритий товстим шаром криги. Навіть сучасні експедиції дослідили лише незначну частину цього району.

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Печери, які можуть приховувати тисячі кілометрів невідомих ходів

У мексиканському Юкатані розташовано близько семи тисяч сенотів — природних карстових печер і підземних водойм. Для відвідувачів відкрито лише 142 із них, тоді як приблизно 98% залишаються майже недослідженими.

Фахівці припускають, що під землею може ховатися ще близько тисячі кілометрів невідомих тунелів.

Не менш загадковою є найбільша печера світу — Хангшон-Дунг у В’єтнамі. Попри десятиліття досліджень, учені й досі відкривають у ній нові галереї, підземні річки та величезні зали. У 2019 році спелеологи знайшли додаткові порожнини, які збільшили відомий об’єм печери ще на 1,6 млн кубічних метрів.

Науковці вважають, що багато підземних ходів Хангшон-Дунг досі залишаються невідомими людству.

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Нагадаємо, за останні п’ять десятиліть Китай висадив близько 66 млрд дерев у межах масштабної програми лісовідновлення, відомої як «Велика зелена стіна».

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