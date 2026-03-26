Розкрито один із секретів "Зони 51": чим там займалися американські пілоти

Радянський винищувач МіГ-21 / © AFP

Під час Холодної війни у межах секретних програм, які включали в себе діяльність знаменитої «Зони 51» у Неваді, американські пілоти проводили повітряні бої з використанням радянських винищувачів МіГ.

Про це пише видання 19FortyFive.

У виданні зазначають, що наприкінці 1960-х років американським військовим вдалося отримати повністю боєздатні МіГ-21, а згодом і МіГ-23.

Частина літаків потрапила до США через перебіжчиків. Один із ключових епізодів стався у 1966 році, коли іракський пілот перегнав МіГ-21 до Ізраїлю, звідки літак передали американцям. Інші літаки надходили через союзників — із країн Близького Сходу та Азії.

На базі Грум-Лейк фахівці та пілоти ВПС та ВМС США не просто вивчали техніку, а проводили реальні польоти та моделювали бойові зіткнення. Це дозволило отримати унікальні дані про сильні та слабкі сторони радянських винищувачів.

Пізніше у США було створено ескадрилью «Червоні орли», де американські пілоти регулярно літали на МіГ-17, МіГ-21 та МіГ-23, імітуючи дії потенційного противника. Навчання проходили у форматі про «різнорідних повітряних боїв», максимально наближених до реальних умов.

Програма була суворо засекречена, літакам надавали фіктивні позначення, а частина пілотів навіть не підозрювала, що в навчаннях вони стикаються із справжніми радянськими винищувачами.

Нагадаємо, нещодавно у пустелі Невада поблизу надсекретної «Зони 51» зафіксували появу загадкового трикутного об’єкта.

Протягом десятиліть «Зона 51» була майданчиком для створення та тестування передових і експериментальних літаків, серед яких і F-117 Nighthawk — перший у США стелс-бомбардувальник.