ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
378
Час на прочитання
2 хв

Розкрито один із секретів "Зони 51": чим там займалися американські пілоти

Програма була суворо засекречена, а частина пілотів навіть не підозрювала, з якими літаками вони вступають у навчальні повітряні бої.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Радянський винищувач МіГ-21

Радянський винищувач МіГ-21

Під час Холодної війни у межах секретних програм, які включали в себе діяльність знаменитої «Зони 51» у Неваді, американські пілоти проводили повітряні бої з використанням радянських винищувачів МіГ.

Про це пише видання 19FortyFive.

У виданні зазначають, що наприкінці 1960-х років американським військовим вдалося отримати повністю боєздатні МіГ-21, а згодом і МіГ-23.

Частина літаків потрапила до США через перебіжчиків. Один із ключових епізодів стався у 1966 році, коли іракський пілот перегнав МіГ-21 до Ізраїлю, звідки літак передали американцям. Інші літаки надходили через союзників — із країн Близького Сходу та Азії.

На базі Грум-Лейк фахівці та пілоти ВПС та ВМС США не просто вивчали техніку, а проводили реальні польоти та моделювали бойові зіткнення. Це дозволило отримати унікальні дані про сильні та слабкі сторони радянських винищувачів.

Пізніше у США було створено ескадрилью «Червоні орли», де американські пілоти регулярно літали на МіГ-17, МіГ-21 та МіГ-23, імітуючи дії потенційного противника. Навчання проходили у форматі про «різнорідних повітряних боїв», максимально наближених до реальних умов.

Програма була суворо засекречена, літакам надавали фіктивні позначення, а частина пілотів навіть не підозрювала, що в навчаннях вони стикаються із справжніми радянськими винищувачами.

Нагадаємо, нещодавно у пустелі Невада поблизу надсекретної «Зони 51» зафіксували появу загадкового трикутного об’єкта.

Протягом десятиліть «Зона 51» була майданчиком для створення та тестування передових і експериментальних літаків, серед яких і F-117 Nighthawk — перший у США стелс-бомбардувальник.

Дата публікації
Кількість переглядів
378
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie