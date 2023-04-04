Розквіт "стукацтва": росіянка донесла на сусідів через назву їхньої Wi-Fi-мережі

Загалом 145 тисяч доносів написано росіянами один на одного лише за 6 місяців повномасштабної війни проти України.

Громадянка Росії, 43-річна жителька міста Чебоксари в Чувашії, відзначилася заявою на своїх сусідів. Вона донесла на людей через назву їхньої Wi-Fi-мережі "Слава Україні".

Про це йдеться у місцевому Telegram-каналі.

Джерело повідомляє, що тепер сусідам 43-річної громадянки може загрожувати адміністративна справа про "дискредитацію армії" РФ або публічну демонстрацію "нацистської символіки". Водночас навіть за репресивним законодавством РФ використання фрагмента українського вітання не є порушенням і не підпадає під "пропаганду символіки екстремістських організацій".

Фото:t.me/ChuvashiaDream

Лише за 6 місяців повномасштабного вторгнення в Україну росіяни написали одне на одного близько 145 тисяч доносів.

Тим часом у Херсоні викрили пару зрадників: подружжя погодилось співпрацювати на окупантів та здавало росіянам місцевих патріотів.

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