Розлючений слон із одним бивнем убив 22 людини та змусив селян спати на дахах

Слон / © unsplash.com

Реклама

У східному штаті Джаркханд в Індії розлючений слон убив щонайменше 22 людини, змусивши мешканців декількох сіл спати на дахах будинків.

Як повідомляє Unilad, тварина з одним бивнем бродить регіоном від початку січня, а масштабна операція з її пошуку та відлову триває досі.

За даними влади, слон лютує в лісах і населених пунктах, переважно нападаючи на людей у нічний час. Офіційні особи називають ситуацію безпрецедентною для цього регіону.

Реклама

«Це безпрецедентна ситуація. Вперше в цьому регіоні така серія смертей пов’язана з одним самцем слона», — заявив начальник лісового відділу Кулдіп Міна.

Він додав, що нині головним пріоритетом є відлов тварини та її подальший випуск у природне середовище.

Серед жертв — 34-річний Мангал Сінгх Хембрам, на якого слон напав неподалік його будинку в селі Бодіджарі. Ще однією жертвою став 62-річний Урдуб Бахода, якого атакували вночі, коли він стежив за своїм полем. Того ж вечора слон затоптав 42-річного Вішну Сунді.

Також повідомляється про загибель цілої родини: Кундра Баходи та його двох дітей — шестирічного Кодами і восьмирічного Саму. Їхній матері Пунді вдалося врятуватися разом із дворічною донькою.

Реклама

Після серії смертельних нападів влада використовує барабани, щоб попереджати мешканців про небезпеку та закликати їх не виходити з домівок і не спати надворі, поки слон залишається на волі. Люди змушені ночувати на дахах будинків, аби уникнути нападу.

Міна пояснив, що агресивна поведінка тварини може бути пов’язана зі шлюбним сезоном. За його словами, у цей період самці слонів можуть проявляти підвищену агресію.

Начальник лісового відділу району Чайбаса Адітья Нараян повідомив, що вже було зроблено три спроби заспокоїти слона, однак усі вони завершилися невдачею.

«Наша команда перебуває в стані підвищеної готовності, і спроби заспокоїти слона будуть продовжені. Селянам суворо заборонено заходити в ліси і рекомендується зберігати пильність», — сказав Нараян.

Реклама

Він також наголосив на винятковій жорстокості нападів: «Кожен, хто опинявся перед ним, був затоптаний. В одній родині загинули чотири людини. Це безпрецедентний випадок».

«Ми бачили слонів у стані мусту і раніше, але вони рідко завдавали шкоди людям», — додав він.

Експерти зазначають, що напруженість між людьми та дикими слонами в Індії зростає. Однією з головних причин вважають масове вирубування лісів, яке суттєво скоротило природні міграційні маршрути тварин.

За офіційними даними, загалом в Індії внаслідок зіткнень зі слонами загинули понад 2800 людей.

Реклама

Нагадаємо, в Індії поїзд збив стадо слонів.