Розлучення на мільйони: шейх ОАЕ наказав зламати телефони колишньої дружини та її адвокатів

Жінка з двома дітьми ще у 2019 році втекла до Лондона.
Розлучення на мільйони - шейх Дубая Мохаммед наказав зламати телефони колишньої дружини та її адвокатів.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 7 жовтня.
Зазначається, про таке розпорядження прем'єра Об'єднаних Арабських Еміратів стало відомо з оприлюднених Високим судом Англії документів. Саме до британської столиці у 2019 році втекла разом з двома дітьми дружина шейха, принцеса Хая. Відтоді битва за опіку над малечею тривала у суді.
Раніше принцеса розповідала, що колишній чоловік залякував її, а, як стало відомо з даних суду, ще й наказав за допомогою ізраїльського програмного забезпечення зламати телефони ексдружини та її адвокатів.
Британський суд зрештою лишив сина і доньку шейха під опікою матері. Судовий процес став одним з найдорожчих - витрати на нього становлять мільйони фунтів стерлінгів.