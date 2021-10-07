Розлучення на мільйони: шейх ОАЕ наказав зламати телефони колишньої дружини та її адвокатів

Розлучення на мільйони: шейх ОАЕ наказав зламати телефони колишньої дружини та її адвокатів

Жінка з двома дітьми ще у 2019 році втекла до Лондона.

Розлучення на мільйони - шейх Дубая Мохаммед наказав зламати телефони колишньої дружини та її адвокатів.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 7 жовтня.

Зазначається, про таке розпорядження прем'єра Об'єднаних Арабських Еміратів стало відомо з оприлюднених Високим судом Англії документів. Саме до британської столиці у 2019 році втекла разом з двома дітьми дружина шейха, принцеса Хая. Відтоді битва за опіку над малечею тривала у суді.

Раніше принцеса розповідала, що колишній чоловік залякував її, а, як стало відомо з даних суду, ще й наказав за допомогою ізраїльського програмного забезпечення зламати телефони ексдружини та її адвокатів.

Британський суд зрештою лишив сина і доньку шейха під опікою матері. Судовий процес став одним з найдорожчих - витрати на нього становлять мільйони фунтів стерлінгів.

Новини світу: шейх ОАЕ Мохаммед наказав зламати телефони колишньої дружини та її адвокатів

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