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"Розлучили з життям" 2 ФСБвіцв: бійці РДК влаштували новий рейд до Брянської області

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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"Розлучили з життям" 2 ФСБвіцв: бійці РДК влаштували новий рейд до Брянської області

Бійці РДК під час рейду до Брянської області / Фото: Telegram-канал РДК

Місцева влада стверджувала про запобігання працівниками ФСБ спробі проникнення "української диверсійно-розвідувальної групи".

"Російський добровольчий корпус" заявив про свій рейд до Брянської області 4 вересня, повідомивши про ліквідацію двох працівників прикордонної служби ФСБ Росії.

Про це бійці РДК повідомили у своєму Telegram-каналі.

Диверсанти у Брянській області: що каже влада

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз написав у Мережі 4 вересня, що ФСБ начебто запобігла спробі проникнення "української диверсійно-розвідувальної групи" до Севського району.

"На місці зіткнення виявлено кинуті диверсантами озброєння та боєприпаси, у тому числі іноземного виробництва", – зазначав Богомаз.

Фото з місця рейду РДК / Фото: губернатор Брянської області Олександр Богомаз / ©
Фото з місця рейду РДК / Фото: губернатор Брянської області Олександр Богомаз
Фото з місця рейду РДК / Фото: губернатор Брянської області Олександр Богомаз / ©
Фото з місця рейду РДК / Фото: губернатор Брянської області Олександр Богомаз
Фото з місця рейду РДК / Фото: губернатор Брянської області Олександр Богомаз / ©
Фото з місця рейду РДК / Фото: губернатор Брянської області Олександр Богомаз

Заява РДК про інцидент у Брянській області

Відповідальність за рейд узяли на себе представники РДК. Вони також висміяли заяви Росії про успішне відбиття атаки начебто української ДРГ. Російські добровольці також повідомили, що під час рейду було ліквідовано двох працівників прикордонної служби ФСБ.

"Вітаємо ФСБ РФ із черговим "видавлюванням"! "Успішне відбиття атаки українських ДРГ" не було б таким успішним, якби щонайменше двоє співробітників відомства не розсталися з життям. Можливо, їм варто було працювати у відділі боротьби з репостами (у ФСБ такий точно є)", – йдеться в заяві РДК.

Добровольці наголосили, що саме вони ліквідували ФСБвців, а не українська ДРГ.

Вони опублікували фото з рейду до Брянської області і скриншоти з публікаціями про ліквідацію представників ФСБ.

Повідомлення про загибель працівників ФСБ / Фото: Telegram-канал РДК / ©
Повідомлення про загибель працівників ФСБ / Фото: Telegram-канал РДК

Нагадаємо, 23 серпня росіяни заявили про захід начебто української ДРГ до Брянської області та про загибель одного прикордонника ФСБ. Водночас російські Телеграм-канали інформували, що загиблих значно більше.

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Дата публікації
Перегляди
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