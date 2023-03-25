Розлучився вісім років тому: польські прикордонники не пустили росіянина, який нібито їхав до дружини

Виявилося, що чоловік "забув" про свою другу дружину в Росії.
Росіянин намагався потрапити до Євросоюзу, стверджуючи, що їде до дружини в Німеччину.
Чоловік намагався перетнути польсько-російський кордон через перехід у Гжехотках (Вармінсько-Мазурське воєводство).
Про це повідомляє видання inPoland.
"Як "доказ" росіянин показав польським прикордонникам свідоцтво про шлюб та ксерокопію посвідчення своєї дружини. І ця авантюра могла б вдатися, якби не пильність офіцерів гвардії. Виявилося, що чоловік забув… про свою другу дружину в Росії", - пише видання.
Співробітники оперативно перевірили інформацію та встановили, що росіянин дійсно був одружений з громадянкою Німеччини у 2009 році, проте розлучився з нею ще… у 2015 році. Як не дивно, чоловік "забув" про це повідомити.
Росіянина оштрафували на 1800 злотих (понад 15 тисяч гривень – ред.). Потім його депортували до Росії.
Нагадаємо, стало відомо, як звинувачений у держзраді проросійський блогер Руслан Коцаба виїхав до США.
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