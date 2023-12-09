Розлучниця і скандальна "журналістка": у Мережі розкрили особу таємничої співмешканки ліквідованого Киви

Співмешканкою вбитого Іллі Киви виявилася так звана "журналістка" Тетяна Поп, яка чотири роки тому розбила сім'ю ексочільника Міністерства внутрішніх справ України, ще одного зрадника України - Віталія Захарченка.

Про це повідомляє Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Зазначається, що Захарченко через Поп навіть розлучився з дружиною, однак невдовзі "журналістка" перемкнулася на більш грошового кандидата - олігарха Сергія Курченка.

Telegram-канал пише, що у Киви і Поп був бурхливий роман, ще тоді, коли той був радником глави МВС.

Ймовірна співмешканка ліквідованого Іллі Киви - Тетяна Поп з ним / Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

"Коли Кива втік до Москви, то відновив тісне спілкування з Тетяною. При цьому вони стосунки ретельно приховували. Річ у тім, що Тетяна Поп також відновила роман і з Захарченком. У Захарченка "грошовий мішок" у багато-багато разів більший, аніж у Киви, і Поп його втратити не хотіла..." - кажуть автори допису.

За словами джерел "ВЧК-ОГПУ", в РФ "журналістка" також намагалася затягнути в "любовні сіті" ще деяких зрадників української держави, в тому числі сина втікача Віктора Януковича Олександра.

Ймовірна співмешканка ліквідованого Іллі Киви - Тетяна Поп / Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

Нагадаємо, у Підмосковї 6 грудня знайшли вбитим екснардепа й зрадника України Іллю Киву. Наразі слідчі допитують співмешканку Киви. Як пише російський телеграм-канал Baza, вона розповіла слідчим, що ексдепутат завжди намагався дотримуватися заходів безпеки. До прикладу, він щоразу йшов у лісосмугу готелю, щоб записати відео. Це потрібно було для того, щоб унеможливити визначення місцевості, де він перебуває.

Однак у Мережі припускають, що що супутниця Киви могла навести кілера на слід, проте ця версія поки не підтверджена. Особу жінки офіційно не розкривають з метою її безпеки. Правоохоронців цікавить, чи вона не помічала останнім часом підозрілих людей в оточенні пропагандиста.

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