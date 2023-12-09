Розлучниця і скандальна "журналістка": у Мережі розкрили особу таємничої співмешканки ліквідованого Киви

У Мережі викрили загадкову співмешканка ліквідованого в РФ колишнього українського нардепа-втікача Іллі Киви.
Співмешканкою вбитого Іллі Киви виявилася так звана "журналістка" Тетяна Поп, яка чотири роки тому розбила сім'ю ексочільника Міністерства внутрішніх справ України, ще одного зрадника України - Віталія Захарченка.
Про це повідомляє Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".
Зазначається, що Захарченко через Поп навіть розлучився з дружиною, однак невдовзі "журналістка" перемкнулася на більш грошового кандидата - олігарха Сергія Курченка.
Telegram-канал пише, що у Киви і Поп був бурхливий роман, ще тоді, коли той був радником глави МВС.
"Коли Кива втік до Москви, то відновив тісне спілкування з Тетяною. При цьому вони стосунки ретельно приховували. Річ у тім, що Тетяна Поп також відновила роман і з Захарченком. У Захарченка "грошовий мішок" у багато-багато разів більший, аніж у Киви, і Поп його втратити не хотіла..." - кажуть автори допису.
За словами джерел "ВЧК-ОГПУ", в РФ "журналістка" також намагалася затягнути в "любовні сіті" ще деяких зрадників української держави, в тому числі сина втікача Віктора Януковича Олександра.
Нагадаємо, у Підмосковї 6 грудня знайшли вбитим екснардепа й зрадника України Іллю Киву. Наразі слідчі допитують співмешканку Киви. Як пише російський телеграм-канал Baza, вона розповіла слідчим, що ексдепутат завжди намагався дотримуватися заходів безпеки. До прикладу, він щоразу йшов у лісосмугу готелю, щоб записати відео. Це потрібно було для того, щоб унеможливити визначення місцевості, де він перебуває.
Однак у Мережі припускають, що що супутниця Киви могла навести кілера на слід, проте ця версія поки не підтверджена. Особу жінки офіційно не розкривають з метою її безпеки. Правоохоронців цікавить, чи вона не помічала останнім часом підозрілих людей в оточенні пропагандиста.
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