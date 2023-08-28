Розлючений шумом сусідів чоловік закачував шприцом опіоїди до їхньої квартири: чим усе закінчилося

У Флориді, США, чоловік впорскував хімічну речовину до квартири сусідів.

Про це пише Daily Star.

Сюмін Лі розгнівався не на жарт через шум, який видавали його сусіди зверху.

Умар Абдулла та його тодішня вагітна дружина переїхали до своєї нової квартири в червні 2022 року і незабаром вітали у своїй родині дівчинку, на превелике невдоволення Лі.

Нова мешканка, мабуть, засмутила сусіда знизу, який лютував від шуму і продовжував скаржитися на "кроки". Але ці кроки виявились уявними, оскільки домовласник провів перевірку на шум, яка, за словами Абдулли, показала, що вони "майже не знайшли звуку", через який можна було б так страждати.

Абдулла сказав: "Він скаржився на кроки. Він скаржився на звуки дверей, що закриваються. Мій домовласник і я провели симуляцію, і ми майже не змогли знайти жодного звуку".

Сюмін Лі / Фото: Youtube/LawAndCrime

Передбачувані дії Лі, мабуть, вплинули на дочку Умара: протягом декількох тижнів члени сім'ї почувалися погано і млявими, а також захворіли на загадкову хворобу.

Після сімейного відпочинку друг відчув хімічний запах, який порівняли з "огидним" лаком для нігтів, через який очі дочки Умара мали такий вигляд, ніби вони "повні сліз".

Жертви не змогли визначити, на що вони захворіли, і встановили секретну камеру після того, як експерти провели розслідування щодо непізнаного запаху. Але вони були нажахані тим, що було показано на кадрах. Камери зафіксували, як Лі приходить до їхньої квартири зі шприцом та впорскує туди хімію.

Сюмін Лі / Фото: Youtube/LawAndCrime

Тепер 36-річний чоловік звинувачується за трьома пунктами обвинувачення у завданні побоїв, двома пунктами обвинувачення у переслідуванні за обтяжливих обставин та за одним пунктом обвинувачення у крадіжці зі зломом, зберіганні заборонених речовин та заподіянні побоїв співробітникам правоохоронних органів.

Сюмін Лі / Фото: Hillsborough County Sheriff’s Office

Лі був заарештований наприкінці червня і швидко вніс заставу, а на 5 грудня призначено явку до суду для проведення слухань у його справі.

Нагадаємо, чоловік зробив величезне татуювання з тюремним знімком Дональда Трампа. Він набив історичне зображення на нозі.

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