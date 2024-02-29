Розлючений слон схопив російську туристку та жбурнув її на землю – відео

В Індії слон жбурнув на землю російську туристку.

Про це пише Daily Mail.

На кадрах, знятих камерою відеоспостереження у фортеці Амер у Джайпурі 13 лютого, видно, як слониха за окликом Гурі схопила мешканку країни-терористки хоботом, енергійно розгойдала її, а потім жбурнула на землю. Внаслідок цього росіянка зламала ногу.

Також постраждало ще двоє людей, повідомила організація із захисту тварин PETA. Зокрема, на спині слона сиділа ще одна людина, яка також опинилася на землі.

Відомо, що Гурі напала на власника магазину у жовтні 2022 року. Чоловік зламав ребра та одну ногу. Тепер PETA закликає перемістити Гурі до притулку, де вона зможе "почати відновлюватися після психічної травми, отриманої протягом усього життя в рабстві".

Вони кажуть, що така поведінка є типовою для тварин, з якими погано поводяться, і закликають туристів триматися подалі від експлуататорських підприємств, націлених на відпочивальників.

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"Слони, які роками були прикуті ланцюгами, зазнавали знущань та яким погрожували зброєю, як відомо, виходять з-під контролю", - сказав старший віцепрезидент PETA з міжнародних справ Пурва Джошипура. "Попри те, що Гурі відома небезпечною поведінкою, її продовжують використовувати для перевезення туристів у Форт Амер. Влада повинна прокинутися та відправити її до заповідника та замінити використання слонів красиво прикрашеними електромобілями. Тим часом, туристи повинні не підтримувати ці зловживання".

Слони, які є травоїдними, рідко нападають на людей, але можуть це зробити, якщо відчувають загрозу або розлучені зі своїми дитинчатами. За даними PETA, тварин, які нападають, "зазвичай б'ють і піддають іншим покаранням, що лише посилює їхнє розчарування та страждання".

За даними Міжнародного фонду захисту тварин, лише в Індії щороку внаслідок зіткнень із слонами гине близько 400 людей. Тим часом самі дикі слони на межі вимирання – сьогодні у світі їх залишилося від 30 000 до 50 000. Більшість із них проживає в Індії, де тисячі слонів, що перебувають в неволі, змушені працювати все своє життя у важких умовах, перегріваючись, з ними погано поводяться, а в деяких випадках їх б'ють.

Нагадаємо, расистська вечірка на Шрі-Ланці може прискорити позбавлення віз росіян і українців. Вечірку організували росіяни, які переїхали до Південної Азії після повномасштабного вторгнення до України.

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