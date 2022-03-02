Розмалювали віллу ексдружини Путіна та потопили яхту: за кодоном мстяться росіянам через війну проти України

Розмалювали віллу ексдружини Путіна та потопили яхту: за кодоном мстяться росіянам через війну проти України

Невідомі розмалювали резиденцію ексдружини Путіна.

Російські олігархи за кордоном наймають приватну охорону, оскільки розлючені люди після війни Росії проти України нищать їхні яхти та вілли.

Про це повідомляє dailymail.co.uk.

Так, будинок колишньої дружини президента Росії Володимира Путіна в Англеті, що на південному заході Франції, розмалювали графіті з написами: "F**k" та "F**k Poutine".

За останні кілька днів російські олігархи найняли цілодобові приватні служби безпеки для охорони резиденцій та розкішних яхт.

Російські олігархи також посилюють свою безпеку, залишаючи весь персонал у віллах, щоб ті могли зателефонувати у поліцію.

Також видання повідомило про те, як українець Тарас Остапчук на Майорці після нападу Росії на Україну та обстрілу житлового будинку затопив яхту російського олігарха, який виробляє зброю.

"Політика - це така річ, яка швидко змінюється, і тому коли минулого тижня я побачив відео, на якому російський вертоліт стріляє ракетами по цивільному будинку в Києві, я зрозумів, що повинен щось зробити. Я знаю, що Міджеєв - людина, відповідальна за створення цих вертольотів, і після того, як я побачив це відео, я подумав, що у мене є такий самий будинок, і він може бути збитий ракетою, тому я хотів відреагувати", - сказав Остапчук.