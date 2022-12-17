"Розмінна монета під час перемовин": підпілля дізналося, чого саме Путін хоче домогтися від Лукашенка

Росія намагається отримати контроль над білоруським оборонно-промисловим комплексом для подальшої агресії проти України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Там нагадали, що РФ вже перевела свій оборонно-промисловий комплекс на посилену роботу, щоб вести активні бойові дії на території України, а також планує збільшити держоборонзамовлення у 2023 році. Крім того, Кремль має намір налагодити власне виробництво іранських безпілотників типу Shahed-136. Проте, й цього Путіну замало.

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За даними білоруського підпілля, в межах діяльності “союзної держави” з Білоруссю росіяни намагаються отримати контроль над білоруським ОПК.

"Зокрема, ця тема була однією з тих, яку обговорював міністр оборони рф шойгу під час свого візиту до Білорусі на початку грудня. Водночас, можливість повноцінно використовувати білоруський ОПК може стати “розмінною монетою” під час перемовин диктаторів путіна та лукашенку в Мінську, що планується на 19 грудня", - йдеться в повідомленні.

Центр національного спротиву зазначає, що Путін продовжує тиснути на Лукашенка задля прямого втягнення військових Білорусі у війну в Україні. Але там наразі оцінюють такий крок як малоймовірний.

"Білоруська армія продовжує обслуговувати російські війська які дислокуються в Білорусі. Не виключено, що лукашенко буде готовий на поступки щодо контролю над ОПК країни під час перемовин з путіним", - додали у ЦНС.

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Нагадаємо, 19 грудня російський диктатор Володимир Путін приїде до Білорусі на переговори до Олександра Лукашенка. На зустрічі Путін буде з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Також відомо, що на цих переговорах буде присутнім міністр оборони РБ Віктор Хренін.

Стало відомо, про що говоритимуть диктатори.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Путін буде ламати Лукашенка на відкриття другого фронту проти України, або хоча б на "дозвіл" російській армії знову атакувати Україну з білоруської території.

Тим часом до Білорусі з РФ прибуває техніка російської армії.

Але у США кажуть, що наразі не бачать ознак повторного наступу росіян з Білорусі. Там запевнили, що уважно стежитимуть за ситуацією найближчим часом.

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