Розмінування Чорного моря: стало відомо про час та обсяг операції Румунії, Болгарії й Туреччини

За словами посла України в Туреччині, практична реалізація нещодавно підписаного Румунією, Болгарією та Туреччиною меморандуму про розмінування Чорного моря, найімовірніше, розпочнеться влітку.

Румунія, Болгарія та Туреччина можуть розпочати розмінування Чорного моря влітку 2024 року.

Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар під час онлайн-брифінгу на тему "Українсько-турецькі відносини: як наразі здійснюється співпраця між країнами, подальші плани щодо співпраці".

Дипломат зазначив, що у кожної зі сторін є своя специфіка набуття чинності підписаного 11 січня тристороннього меморандуму.

Зокрема, за словами посла, Румунія вже запровадила його, а Болгарія проходить внутрішньодержавні процедури.

Щодо Туреччини, то цей документ має бути ратифікований, оскільки використання підрозділів збройних сил, які будуть займатися розмінуванням, належить до компетенції парламенту.

Василь Боднар сказав, що турецька сторона робить усе можливе, щоб найближчі місяць-півтора провести державне узгодження і ратифікацію. Отже, ймовірно, що вихід кораблів у море відбудеться влітку.

"Ареал охоплення – це міжнародні води. Умовно кажучи, якщо ми проведемо лінію від Одеси до Босфору, то на захід від цієї лінії. Тобто можна вважати, що від колишньої лінії зернового коридору на захід до територіальних вод Румунії, Болгарії й Туреччини", – сказав Боднар.

Розмінування відбуватиметься в межах НАТО, оскільки ще на Вільнюському саміті було узгоджено так званий регіональний принцип відповідальності, і в цьому контексті Туреччина ініціювала цей проєкт.

"Він для нас корисний, ми в ньому зацікавлені і ми працюємо над тим, щоб приєднатися до нього. Офіційна заява звучить так, що приєднання кораблів чи обладнання, яке необхідне, можливе тільки після війни, щоб не ставати об'єктами атак. Водночас обмін інформацією та інша співпраця можлива в інших часових рамках. Про це ми будемо вести переговори безпосередньо під час зустрічей", – зауважив посол.

Нагадаємо, Туреччина, Болгарія та Румунія підписали угоду, за якою боротимуться з морськими мінами, що дрейфують. У ній йдеться про спільну боротьбу з дрейфувальними морськими боєприпасами.

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