Розміщення "Орешніка" в Білорусі: у РНБО пояснили мотиви Путіна

Шоу з "Орешніком" у Білорусі – це чергова страшилка, в ефективності якої Путіна переконали Кирієнко та Патрушев. Наразі це інформаційна історія. Втім, навіть саме можливе розміщення "Орешніка" там не збільшує небезпеку для України чи НАТО, щонайменше тому, що немає жодної різниці, летітиме він з "Капустиного Яру" чи з Білорусі.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Всі розмови про менший час підльоту – це страшилка для цивільних людей Заходу та України. Для систем ПРО ця річ ролі не зіграє. Так само, як уже і було з "Кинджалом", який вперше в історії був збитий Patriot торік. А от для розміщення доведеться вирішити низку технічних питань", – пояснив Коваленко.

Головна мета Росії, наголошують у РНБО, полягає у підвищенні ставок пропагандою страху проти Заходу.

"Ядерна зброя в білорусі інформаційно не спрацювала, "Орешнік" використовується як бульбашка у відповідь на дозвіл бити західною далекобійною зброєю по РФ. А розміщення в Білорусі суто інформаційно буде розганятися під наративом "наближення орешніка до кордонів НАТО", щоб змінити суспільні настрої в Європі", – зазначив керівник ЦПД РНБО.

Водночас, додає він, Путін намагається приховати, що один з двох пусків "Орешніка" вже був невдалим.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив президента Росії Володимира Путіна розмістити на території РБ балістичні ракети "Орешник" та інші нові системи озброєнь.

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