Розмова Байдена та Зеленського на тлі можливого нападу Росії: результати перемовин

Розмова між двома президентами тривала майже годину.

Білий дім опублікував подробиці телефонної розмови американського та українського лідерів Джо Байдена та Володимира Зеленського, яка відбулася на тлі повідомлень про ймовірну загрозу нападу Росії.

Офіційний коментар з'явився на сайті Білого дому.

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Відповідно до пресрелізу, за підсумками перемовин Байден вчергове підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України та запевнив Зеленського, що США разом зі своїми союзниками та партнерами миттєво відреагують на будь-яку подальшу агресію РФ.

"Президент Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати швидко і рішуче, разом зі своїми союзниками та партнерами, відреагують на будь-яку подальшу агресію Росії проти України. Лідери двох країн погодилися з важливістю продовження дипломатії та стримування у відповідь на військове нарощування Росії на кордонах України", - йдеться у заяві Білого дому.

Зеленський на своїй сторінці у Twitter повідомив, що вони обговорили економічну та безпекову ситуацію, зокрема агресію Російської Федерації та санкції проти неї.

Had an hour-long phone conversation with @POTUS @JoeBiden. Talked about security, economy, existing risks, sanctions and Russian aggression. Details shortly. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 13, 2022

Нагадаємо, 13 лютого відбулася телефонна розмова президентів України та США Володмира Зеленського та Джо Байдена, вона тривала годину. Лідери двох країн обговорювали російську агресію та ескалацію конфлікту біля українських кордонів.

Перед цим президент США Джо Байден 12 лютого також поговорив з Володимиром Путіним. Перемовини тривали понад одну годину. Головна тема - напруженість біля кордонів України та нарощування військ Російської Федерації.