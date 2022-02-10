Розмова глухого з німим, - Лавров цинічно оцінив результати зустрічі з очільницею МЗС Британії

"Росія має йти дипломатичним шляхом і поважати суверенітет і територіальну цілісність України", сказала Трасс.

Голова російського МЗС Сергій Лавров назвав переговори з британською колегою Ліз Трасс, яка перебуває з робочим візитом у Москві, "розмовою глухого з німим".

Про це повідомляють росЗМІ.

"Я розчарований, що розмова німого з глухим у нас виходить. Наче слухаємо, але не чуємо. Принаймні наші детальні пояснення впали на непідготовлений грунт. Приміром, як кажуть, що ось замерзне земля, як камінь, щоб танки спокійно пройшли на українську територію. От мені здається такий грунт був сьогодні у наших британських колег, від якого відскакували наші факти", - заявив Лавров.

Очільник зовнішньополітичного відомства Росії залишився незадоволеним результатами перемовин з Ліз Трасс. За його словами, усю їхню розмову пронизував НАТОцентризм.

Своєю чергою британська міністерка закордонних справ укотре наголосила, що кожна країна має право сама визначати, чи вступати їй до НАТО. Також вона підкреслила, що "Росія має йти дипломатичним шляхом і поважати суверенітет і територіальну цілісність України".

Нагадаємо, 9 лютого очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трас прилетіла до Москви, аби обговорити безпекову ситуацію в Україні.

Новини світу: Лавров назвав переговори з Ліз Трасс розмовою німого з глухим

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