Розмова Трампа з Путіним: як реагують у США – Стефанішина

Дональд Трамп і Володимир Путін

Реклама

В американському суспільстві та, зокрема, серед політичного істеблішменту, остання розмова президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним не мала великого впливу і не була сприйнята позитивно.

Про це повідомила пані посол України в США Ольга Стефанішина в ефірі 1+1 у межах національного телемарафону.

«Я думаю, що Путін вже обпікся на попередніх своїх розмовах [з Трампом], коли він давав президенту Трампу обіцянки про свої територіальні завоювання і яких він не зміг досягнути протягом останнього року. Тому великого впливу, звісно, ця розмова не мала», — сказала вона.

Реклама

За словами української дипломатки, ухвалене після розмови з Путіним рішення адміністрації Трампа про полегшення санкцій для російських компаній у зв’язку з кризою на ринку нафти, викликало критику.

«Це не має тут позитивного відклику. Ми почули сьогодні жорсткі заяви двопартійні, індивідуальні і колективні від сенаторів і конгресменів. Жорстка критика цього рішення», — наголосила вона.

Ольга Стефанішина зазначила, що позитивних наслідків у Сполучених Штатах ні ця розмова, ні ухвалені після неї рішення щодо послаблення санкцій, не мають.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Попри інформацію американських спецслужб про те, що Росія могла надавати Ірану розвіддані для ударів по військових США на Близькому Сході, Трамп сказав, що залишився задоволений діалогом із російським президентом.

Реклама

Після цієї розмови Сполучені Штати на 30 днів зняли обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають на морських суднах.

На таке рішення відреагував губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, який назвав президента Дональда Трампа «цуценям» президента Росії Володимира Путіна.