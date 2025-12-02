Розмова Віткоффа та Дмітрієва налякала союзників: в НАТО занепокоєні зближенням Трампа з Росією

Розмова Віткоффа та Дмітрієва налякала союзників / © ТСН.ua

Цього тижня в Європі посилилася криза довіри до Сполучених Штатів, ставлячи під сумнів прихильність Америки до трансатлантичного альянсу, який був основою західної єдності з часів Другої світової війни.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Ситуація загострилася через два ключові фактори: спеціальний представник Білого дому Стів Віткофф вшосте за рік прибуває до Москви для мирних переговорів, жодного разу не відвідавши Україну, тоді як держсекретар Марко Рубіо вперше з 1999 року пропустить дві послідовні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Витік мирного плану адміністрації Трампа (що містить 28 пунктів) та стенограм розмов Віткоффа з Кремлем викликали фурор у європейському оборонному та зовнішньополітичному істеблішменті. Багато хто вважає, що адміністрація більше зацікавлена у налагодженні зв’язків з Росією, ніж у захисті Альянсу.

Два аспекти плану, що викликали найбільше обурення:

Капітуляція України. План розглядав Росію як явного переможця, змушуючи Київ відмовитися від стратегічних територій, зменшити свої збройні сили та позбавитися надійних гарантій захисту від США та європейських союзників. Позиція США щодо НАТО. У плані США названі посередником між Росією та НАТО. Це сприйнято як ознака того, що Вашингтон більше не вважає себе повноправним членом альянсу, в якому він домінував і гарантував безпеку Європи.

"Це Версальський договір, тільки наказуючий жертву і вознаграждающий агрессора", — прокоментував Карло Масала, професор міжнародної політики Мюнхенського університету бундесвера.

Скептицизм Європи посилився після витоку телефонної розмови, у якій Віткофф, за даними Bloomberg News, консультував радника Кремля з зовнішньої політики Юрія Ушакова щодо того, що саме Путіну слід сказати президенту Трампу.

Генерал-лейтенант армії США Бен Ходжес назвав таку ситуацію "мрією Росії", зазначивши: "У той час її мета Радянського Союзу між США і Європою була досягнута... Я думаю, Трамп ігнорує Європу, тому що вважає її неіснуючою".

Білий дім не оскаржує достовірність повідомлень про витік розмови та захищає дії Віткоффа. Прессекретар Анна Келлі заявила, що адміністрація Трампа "використовувала пропозиції як від українців, так і від росіян, щоб розробити мирову угоду, яка може зупинити вбивства і завершити цю війну".

Європейські дипломати, хоча і висловлюють занепокоєння, визнають, що головна мета адміністрації Трампа — просто покласти край бойовим діям. На цьому тижні Віткофф представить Путіну вже змінені умови мирного плану.

Раніше повідомлялось, що США можуть заблокувати Україні вступ до НАТО, не порушуючи Конституцію. Київ не змусять юридично відмовитися від прагнення до НАТО, це рішення обходить його "червоні лінії" і, ймовірно, стане непопулярним компромісом.