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Розмовляли понад пів години: Лавров і Рубіо зустрілися на Філіппінах
Деталі зустрічі, яка тривала 35 хвилин, наразі не розкриваються.
Очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров та державний секретар США Марко Рубіо зустрілися у столиці Філіппін. Зустріч тривала 35 хвилин.
Про це повідомляють російські пропагандиські ЗМІ.
Переговори відбуваються на полях заходів по лінії Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) на майданчику Філіппінського міжнародного конференц-центру.
Анонсуючи зустріч, глава російського МЗС заявив, що має намір запитати американського колегу про позицію Білого дому щодо перспектив врегулювання війни в Україні, зокрема з огляду на нещодавні заяви американської адміністрації.
Зі свого боку у Вашингтоні також підтвердили намір американської сторони обговорити українську тематику під час переговорів із російським міністром.
Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в середині липня в Баку відбулася зустріч російських та німецьких представників щодо завершення війни в Україні.
За інформацією видання The Times, від 2022 року подібні зустрічі вже кілька разів відбувалися у Баку та Абу-Дабі.
Офіційний Берлін дистанціювався від цих контактів, наголосивши, що вони є приватною ініціативою і не відображають позицію уряду Німеччини.