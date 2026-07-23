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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Розмовляли понад пів години: Лавров і Рубіо зустрілися на Філіппінах

Деталі зустрічі, яка тривала 35 хвилин, наразі не розкриваються.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Лавров і Рубіо провели зустріч у Манілі

Лавров і Рубіо провели зустріч у Манілі / © Associated Press

Очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров та державний секретар США Марко Рубіо зустрілися у столиці Філіппін. Зустріч тривала 35 хвилин.

Про це повідомляють російські пропагандиські ЗМІ.

Переговори відбуваються на полях заходів по лінії Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) на майданчику Філіппінського міжнародного конференц-центру.

Анонсуючи зустріч, глава російського МЗС заявив, що має намір запитати американського колегу про позицію Білого дому щодо перспектив врегулювання війни в Україні, зокрема з огляду на нещодавні заяви американської адміністрації.

Зі свого боку у Вашингтоні також підтвердили намір американської сторони обговорити українську тематику під час переговорів із російським міністром.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в середині липня в Баку відбулася зустріч російських та німецьких представників щодо завершення війни в Україні.

За інформацією видання The Times, від 2022 року подібні зустрічі вже кілька разів відбувалися у Баку та Абу-Дабі.

Офіційний Берлін дистанціювався від цих контактів, наголосивши, що вони є приватною ініціативою і не відображають позицію уряду Німеччини.

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Дата публікації
Кількість переглядів
663
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