Розмовляв, як з онкохворою дитиною: Байден під час зустрічі з Кулебою 23 лютого прощався з усією Україною

Напередодні широкомасштабного вторгнення РФ, 23 лютого, у Білому домі відбулася зустріч очільника МЗС України Дмитра Кулеби з президентом США Джо Байденом.
На ній американський президент прощався з усією Україною.
Про це пише "Українська правда", яка реконструювала події в Україні перед вторгненням Росії.
"Ситуація навколо України була настільки напруженою, що у Білому домі вирішили ще більше підкреслити свою підтримку України, прийняти Кулебу в особистому кабінеті Байдена і навіть зробити про цю зустріч фотозвіт. Єдиним, чого не можна розгледіти на фотографіях Білого дому, була тривожна, щоб не сказати жалобна, атмосфера цієї зустрічі", - повідомляє "УП".
Після протокольних фото Байден почав розпитувати Кулебу про ситуацію, щось радити, говорити про підтримку.
"Тон його розмови скидався швидше на прощання з онкохворою дитиною, ніж на підбадьорення союзника напередодні вирішальної битви. В особі Кулеби того дня Байден прощався з усією Україною", - додали в "УП".
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 194-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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