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"Розмовляють, як із г*вном": росіянка влаштувала істерику через депортацію з Ізраїлю

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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"Розмовляють, як із г*вном": росіянка влаштувала істерику через депортацію з Ізраїлю

Росіяни живуть дві доби в аеропорту Тель-Авіва / Фото: t.me/bazabazon

Ізраїль депортував групу російських туристів, вони дві доби живуть в аеропорту.

В аеропорту Тель-Авіва затримали групу російських туристів, яким відмовили у в'їзді до Ізраїлю, а працівники міграційних служб відібрали у них паспорти.

Про це пишуть російські пропагандистські Telegram-канали.

Одна з російських туристок поскаржилася, що збиралася відідати Ізраїль, куди її запросив брат, разом із дітьми. Росіянка запевняє, що всі документи у неї правильно оформлені, але правоохоронці все одно забрали паспорт і видали їй лист про депортацію. У ньому причиною відмови у в'їзді було зазначено "для запобігання нелегальній міграції".

Інша росіянка повідомила, що прилетіла до Ізраїлю на відпочинок. Проте її також не пустили до країни.

Росіяни вважають, що співробітники міграційної служби Ізраїлю "поводяться по-хамськи".

"Ми б'ємо на сполох. Нас депортували з Ізраїлю, взагалі не пояснивши причину, сказавши, що ми емігруємо. Хоча ми приїхали сюди у відпустку відпочивати. Ми більше двох діб перебуваємо тут, спимо на картонках, їмо те, що ми купимо, бо нам не надають жодної їжі. Жодної води. Нічого абсолютно", — скаржиться громадянка РФ.

Росіянам ніде не раді / © t.me/bazabazon
Росіянам ніде не раді / Фото: t.me/bazabazon
© t.me/bazabazon
Фото: t.me/bazabazon

За її словами, росіянам довелося "вибивати пледи у людей, які виїхали".

"Тут холодно неймовірно. У нас забрали паспорти. Ми повинні були відлетіти до Сочі, але не полетіли, бо не було місць. Нам не дають пройти до багажів, взяти хоч якісь речі. Розмовляють з нами зневажливо, як з г*вном. Купити їжу або речі в аеропорту ми можемо тільки з паспортом, а паспортів у нас немає", — додала вона.

У туристів та з РФ забрали паспорти та видали документи про депортацію / © t.me/bazabazon
У туристів та з РФ забрали паспорти та видали документи про депортацію / Фото: t.me/bazabazon

Росіянка просить допомоги, адже не знає, як повернутись додому до себе "на болота".

В Ізраїлі туристи із РФ дві доби сплять в аеропорту в очікуванні рейсу

В Ізраїлі туристи із РФ дві доби сплять в аеропорту в очікуванні рейсу

Зазначимо, що в Ізраїлі діє суворий прикордонний контроль. Приїжджим можуть відмовити у в'їзді з низки причин, серед яких незрозуміла мета поїздки чи підозра на нелегальне працевлаштування.

Раніше повідомлялося, що влада Балі хоче покарати російських туристів за "погану поведінку".

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Дата публікації
Перегляди
453
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