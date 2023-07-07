Розмову Лукашенка з Пригожиним слухала німецька розвідка — ЗМІ

Німецькі розвідники мали нечіткі докази можливого заколоту в Росії ще за тиждень до події.

Розвідка Німеччини могла прослуховувати переговори, які проводив самопроголошений президент Білорусі Олександор Лукашенко із заколотником Євгеном Пригожиним, який організував марш своїх найманців на Москву 24 червня.

Про це йдеться в публікації медіагрупи ARD.

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND), начебто, отримала інформацію про можливий заколот Пригожина ще за тиждень до події і намагалася перевірити цю інформацію у партнерів із країн Заходу, але безуспішно.

"Як повідомляється, перше попередження від BND про події було надіслано німецькому уряду в п'ятницю ввечері – напередодні того, як найманці "Вагнера" окупували російські військові об'єкти та російське місто Ростов", – йдеться в розслідуванні медіагрупи.

У результаті Шольц спочатку публічно заявив, що заколот став сюрпризом для німецької влади, а потім додав, що німецькі спецслужби були не так добре поінформовані про те, що сталося, як розвідка США.

Продовжуючи стежити за ситуацією, німецькі розвідники, начебто, підслухали важливу розмову, яку вів керівник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин із білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

У BND журналістам заявили, що не коментують публічно роботу розвідки.

Нагадаємо, у Пентагоні вважають, що ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин використовує двійників, щоб приховати свої пересування, тому складно з’ясувати, де він перебуває зараз.

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