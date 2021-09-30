Рознесло пів будівлі: в американському Далласі вибухнув житловий будинок

У будинку зруйнована половина квартир.

В американському місті Даллас стався вибух газу у двоповерховому житловому будинку.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 30 вересня.

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Щонайменше вісім людей постраждали. Половина з них - це рятувальники, які приїхали на виклик щодо можливого витоку газу. Адже щойно бригада прибула на місце - одразу здетонувало.

Вибуховою хвилею зруйнувало половину квартир у будинку. Нині пожежники намагаються загасити полум'я. Поліція тим часом уже оточила район і радить місцевим жителям триматися від місця вибуху якомога далі. Наразі надзвичайники з'ясовують причини витоку. Мешканці ж будинку, що злетів у повітря, розповідають - запах газу вони відчували іще за день до вибуху.

Новини світу: в американському місті Даллас стався вибух газу у двоповерховому житловому будинку

Як повідомлялося, у США поблизу Атланти вибухнув житловий будинок - постраждали четверо людей. Вибуховою хвилею знесло частину стіни і частково обвалились перекриття триповерхової будівлі. Причини вибуху з’ясовують,

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