У Москві відбувся Міжнародний з’їзд русофілів, що ініціював болгарський політик Микола Малінов, проти якого на батьківщині висунуто офіційні звинувачення у шпигунстві на користь РФ. Окрім Малінова з’їзд відвідали такі політичні маргінали та прихильники теорій змови, як онук колишнього президента Франції П'єр де Голль, який вважає, що "Захід дозволив Зеленському, олігархам і неонацистам затягнутися в спіраль війни", а до Москви він приїхав "співдіяти миру і дружбі", а також актор Стівен Сігал, який вважає себе "на 100% русофілом і на мільйон відсотків росіянином".

Тож, подібний захід вчергове показує, що світової підтримки Росії насправді немає.

Таку думку висловив ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Водночас він зазначив, що зустріч мала новий характер. Вперше з Російським союзом промисловців і підприємців був масовий вихід бізнесменів.

"15 осіб вийшло з його складу, склало повноваження, аби не зустрічатися з Путіним. Це ж унікальна ситуація. Раніше люди доплачували грошей, щоб зустрітися з Путіним, а зараз вони думають, як би втекти. Причому у складі тих, хто втік, були такі відомі особи, як, наприклад, Алішер Усманов, який взагалі сказав, що він їде жити в Узбекистан і працюватиме там. Або син відомого письменника Степан Солженіцин. Тобто там все було цікаво”, — зазначив Пономарьов.

На думку Пономарьова, процес розпаду еліт Росії вже розпочався і пришвидшуватиметься.

“З політологічної точки зору, я вважаю, що процес розпаду еліт розпочався. І той факт, що 15 високопоставлених бізнесменів РСПП почали тікати від самої зустрічі з Путіним — це багато про що говорить. Це клуб великого бізнесу, за кожною людиною, яка там була, стоять мільярди доларів. І далі я думаю, що цей процес тільки пришвидшуватиметься”, — сказав Пономарьов.

Водночас український експерт, інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначив, що Володимир Путін зустрівся з олігархами, щоб вкотре зімітувати, що в Росії все добре, а війна та санкції більше шкодять Заходу, ніж Росії.

Нагадаємо, ЗМІ помітили загадкове зникнення 20-річної позашлюбної доньки диктатора РФ Володимира Путіна.Раніше Луїза Розова демонструвала розкішне життя у Європі та залюбки давала інтерв'ю.

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