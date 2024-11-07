Розпад коаліції у Німеччині: Штайнмаєр готовий до радикальних дій

Ця заява була зроблена на тлі політичної кризи у Німеччині

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про готовність розпустити Бундестаг, щоб відкрити шлях до позачергових парламентських виборів.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

"Наша країна потребує стабільної більшості та уряду, здатного діяти. Це буде моїм критерієм", – зазначив він.

Ці події відбуваються на тлі розпаду "світлофорної" коаліції, що об'єднувала Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН), Вільну демократичну партію (ВДП) та "Зелених", яка відбулась 6 листопада.

Штайнмаєр назвав ситуацію "політичною кризою, яку ми повинні залишити й залишимо позаду", підкресливши, що "кінець коаліції — це не кінець світу". Він закликав до розуму та відповідальності в цей період.

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Нагадаємо, що розпад був спричинений звільненням міністра фінансів та лідера Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіана Лінднера. У відповідь на що члени ВДП планують подати у відставку, що ставить під загрозу стабільність коаліційного уряду.

Шольц та віцеканцлер Роберт Габек наголосили на необхідності визначеності в політичному курсі країни. Шольц планує провести голосування щодо довіри уряду 15 січня, щоб провести дострокові вибори у березні.