Розпад неминучий: в ООН описали майбутнє Росії після поразки в Україні

В ООН вважають, що Росія розпадеться так само, як свого часу Радянський Союз.

В ООН висловили впевненість у тому, що в майбутньому Російська Федерація розпадеться, а її регіони здобудуть незалежність.

Таку думку висловив ірландський дипломат, координатор системи ООН в Україні Френсіс О'Доннелл в інтерв'ю haqqin.az.

Також читайте Окупанти запустили чергову інформаційну атаку щодо Бахмута - Маляр

Він пояснив, що, на його думку, процес деколонізації неминучий, бо Росія є фелерцією лише на словах.

"Думаю, деколонізація Росії неминуча. Справа в тому, що Росія не функціонує як федерація. Вона лише на словах федеративна, а насправді абсолютно і жорстко унітарна. РФ розпадеться, як Радянський Союз, а її регіони, подібно до Азербайджану, здобудуть незалежність. Республіки у складі Російської Федерації заслуговують на вільне самовизначення", - сказав О'Доннелл.

Яка доля чекає на Росію після закінчення війни

Раніше ексдепутат Держдуми Ігор Яковенко заявив, що Росія почне розвалюватися, як картковий будинок. А після поразки у війні з Україною на території РФ спалахне "війна мафіозних кланів".

Політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман вважає, що процес розпаду вже триває всередині Росії.

Навіть сам російський диктатор Володимир Путін та його приближені почали публічно говорити про можливість розпаду Росії. Так вони намагаються залякати Захід, але насправді саме це і чекає на РФ.

Росія вперше випустила стільки "Кинджалів" – інсайди від Ігната про новий удар