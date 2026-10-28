Розпад полярного вихору загрожує сильними морозами на частині Землі

Зимові морози / © УНІАН

Реклама

У США окремі регіони можуть зіткнутися із сильними морозами наприкінці листопада та на початку грудня через можливе масштабне порушення структури полярного вихору над Арктикою. Якщо прогнози справдяться, зміна напрямку вітрів може стати найранішим подібним явищем за всю історію спостережень від 1959 року.

Про це пише Daily Mail.

Реклама

Науковий співробітник Массачусетського технологічного інституту Джуда Коен вважає, що потенційний атмосферний процес може стати найбільшим і найранішим порушенням полярного вихору за час спостережень. Водночас метеорологи наголошують, що точний масштаб похолодання та регіони, яких воно торкнеться, поки залишаються невизначеними.

Реклама

Полярний вихор — це система потужних вітрів у верхніх шарах атмосфери, яка циркулює над Північним полюсом і допомагає утримувати холодне повітря в Арктиці. Коли вихор слабшає або його вітри змінюють напрямок, перебудовується атмосферна циркуляція, зокрема струминна течія. Унаслідок цього арктичне повітря може проникати далеко на південь, спричиняючи різке зниження температури.

За прогнозом старшого метеоролога The Weather Channel Джошуа Сенешаля, період із кінця листопада до початку грудня може виявитися холоднішим за норму, передусім у східній частині США. Водночас погодні умови залежатимуть від того, куди саме перемістяться холодні повітряні маси. Частина арктичного вихору, за спостереженнями метеорологів, уже зміщується в бік Канади.

Якими будуть наслідки?

Ведучий погодного YouTube-каналу Ryan Hall, Y’all Раян Голл попередив, що наслідки можуть бути різними для різних регіонів. Арктичне повітря може спрямуватися до США, Європи або Азії, а тому американське похолодання ще не гарантоване. Навіть якщо напрямок вітрів зміниться, вплив на погоду біля поверхні Землі може проявитися лише через кілька тижнів.

Метеорологи також застерігають від передчасних висновків про неминучі снігові бурі або транспортний колапс. Саме по собі вторгнення холодного повітря не гарантує сильних опадів, а точніші прогнози щодо морозів, снігопадів та ожеледиці з’являться ближче до очікуваного періоду.

Реклама

Серед інших чинників, які можуть вплинути на погоду цієї зими, — явище Ель-Ніньйо, пов’язане з потеплінням вод у тропічній частині Тихого океану. Воно здатне сприяти загалом м’якшій зимі в Північній Америці, зокрема на сході континенту. Однак це не виключає окремих періодів сильного похолодання тривалістю в кілька тижнів.

Попередні випадки ослаблення полярного вихору демонструють, що зміни в стратосфері можуть впливати на погоду в різних частинах світу. Зокрема, подібні процеси спостерігалися перед тривалими морозами в Північній Європі у 2018 році та сильним похолоданням у центральних штатах США у 2021-му. Водночас на такі погодні аномалії впливають і інші атмосферні чинники, тому їх не можна пояснювати лише поведінкою полярного вихору.

Нагадаємо, супер-Ель-Ніньйо може стати надзвичайно потужним уже наприкінці 2026 року. За новими даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), температура поверхні води в тропічній частині Тихого океану в листопаді 2026-січні 2027 року може виявитися на 3,8°C вищою за середній показник. Це загрожує посиленням екстремальних погодних явищ у різних частинах світу.

Новини партнерів

Новини партнерів