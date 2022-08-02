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"Розпалювач війни": біля готелю, де зупиниться Пелосі, протестують проти її візиту

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"Розпалювач війни": біля готелю, де зупиниться Пелосі, протестують проти її візиту

Фото: Associated Press

Водночас, біля готелю також зібралися і прихильники візиту Пелосі, які тримають транпаранти на її підтримку.

Біля тайванського готелю, де, ймовірно, зупиниться Пелосі, зібралося близько тисячі протестувальників.

Про це інформує ВВС.

Після прибуття до аеропорту очікується, що Пелосі поїде кортежем до готелю Grand Hyatt у Тайбеї, де вона залишиться на ніч.

Біля готелю прокитайська група, яка виступає проти її візиту, проводить невелику акцію протесту. Дехто тримав транспаранти з написом "розпалювач війни, повертайся додому". Цей протест активно висвітлюють китайські ЗМІ.

Водночас, біля готелю також зібралися і прихильники візиту Пелосі, які тримають транпаранти на її підтримку. Що цікаво, вони одягнені у захисні маски жовто-блакитного кольору.

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Нагадаємо, що на Тайвані приземлився літак з Ненсі Пелосі.

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